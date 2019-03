La piccola Rosie annega nella vasca da bagno! La mamma era al telefono

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Una bambina èta dopo essere stata lasciata incustodita in un bagno mentre sua madre era al. Sarah Elizabeth Morris, una donna di 35 anni di Bagillt, in Galles, è accusata di essere la responsabile della morte di sua figlia, di appena 13 mesi,tada bagno in cui si trovava insieme al fratellino gemello Mason: secondo quanto ricostruite dalla polizia i due sarebbero stati abbandonati dalla madre per un tempo molto prolungato, stimato in una cinquantina di minuti: il quel periodo la donna sarebbe sempre stata alin un'altra stanza, noncurante dei pericoli che i figli stavano correndo.Come spiegano i quotidiani britannici Sarah Morris, che non è stata in grado di fornire una versione abbastanza chiara di quanto accaduto, avrebbe lasciato i piccoli in acqua per poi allontanarsi e trascorrere quasi un'ora alcon la sua compagna Sarah Swindles. Una volta terminata la telefonata, Sarah Morris è andata a controllare i suoi figli accorgendosi chenon respirava. Per questo ha chiesto aiuto alla sua amica Jemma Egerton, che conosceva da circa un mese, per informarla di quanto stava accadendo. La donna le avrebbe suggerito di chiamare un'ambulanza, ma la donna si “è precipitata in strada” tenendoa testa in giù e gridando aiuto, lasciando l’altro figlio da soloda bagno.