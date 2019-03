Maltempo Sicilia | danni e disagi ad aziende

Maltempo : trovato terzo corpo in Sicilia : ACIREALE, CATANIA,, 4 MAR - E' stato trovato il corpo di Enrico Cordella, di 22 anni, l'ultimo disperso della tragedia del 24 febbraio scorso a Santa Maria La Scala dove un'onda anomala ha trascinato ...

Maltempo - disperso in Sicilia : sospese le ricerche sistematiche : Sono state sospese le ricerche sistematiche in mare di Enrico Cordella, di 22 anni, uno dei tre giovani trascinati in mare il 24 febbraio scorso da un’onda anomala mentre erano su una Fiat Panda sul molo del porticciolo della frazione di Acireale. Sono stati invece recuperati nei giorni scorsi Margherita Quattrocchi, di 22 anni, e Lorenzo D’Agata, di 27, di cui si sono gia’ celebrati i funerali. Il coordinamento delle ricerche ...

Maltempo Sicilia : due nuovi mezzi per liberare le strade dalla neve : La Regione Sicilia potenzia l’operatività delle proprie strutture da adibire nelle zone montane o in caso di calamità. L’ultima novità giunge dal Corpo forestale regionale con l’acquisto di due nuovi accessori meccanici in grado di sgomberare le strade dalla neve. Si tratta del ‘vomere sgombraneve’ e della ‘turbofresa‘ che possono essere utilizzati se agganciati agli autocarri ‘Unimog 500’, ...

Maltempo Sicilia : il buio ferma le ricerche nel mare di Acireale : Sospese col buio le ricerche del 22enne Enrico Cordello tuttora disperso nel mare di Acireale. Città a lutto domani in occasione dei funerali degli altri due giovani recuperati ieri in acqua. Il rito funebre sara’ celebrato alle 10 in cattedrale per Margherita Quattrocchi, 22 anni, e alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati per Lorenzo D’Agata, di 27 anni. Bandiere a mezz’asta al Comune che ha proclamato il lutto ...

Sicilia - Maltempo : la tragedia di Acireale. Si cerca ancora il corpo della terza vittima : Ad Acireale ieri pomeriggio è stata recuperata l'auto inghiottita dall'onda anomala con tre giovani a bordo. Due corpi sono stati ritrovati, si cerca ancora il terzo giovane coinvolto nella disgrazia. ...

Maltempo Sicilia - nel Siracusano danni a una serra su due : “Roma dichiari lo stato di calamità” : Prima conta dei danni in Sicilia dopo il Maltempo che durante lo scorso weekend ha flagellato soprattutto i territori del sud-est dell’Isola. L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, in queste ore sta visitando le aree colpite per manifestare “la piena vicinanza” del Governo regionale ad agricoltori e pescatori e quantificare l’entità dei danni, che hanno colpito anche il comparto della pesca con ...

Maltempo Sicilia : a Siracusa scuole chiuse anche domani martedì 26 Febbraio 2019 : Prorogata anche per domani la chiusura in via precauzionale e per motivi di sicurezza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi cittadini. Gli uffici tecnici comunali stanno continuando la verifica degli ingenti danni causati dall’ondata di Maltempo nelle giornate di sabato e domenica. L'articolo Maltempo Sicilia: a Siracusa scuole chiuse anche domani martedì 26 Febbraio ...

Maltempo Sicilia - prima conta dei danni : assenza di danni nel ragusano - “colpiti ortofrutta e pesca” : prima conta dei danni in Sicilia. A farla l’assessorato all’Agricoltura. Dai primi sopralluoghi effettuati nei territori di Siracusa, Pachino, Portopalo e Ispica risultano ingenti i danni alle serre e alle coltivazioni di ciliegino, nonche’ alle produzioni in pieno campo, con particolare riferimento a carciofi, ortaggi e patata novella, specialita’ precoce, che indubbiamente subira’ ritardi nella produzione e quindi ...

Maltempo - dispersi in Sicilia : identificato un altro cadavere : E’ di Lorenzo D’Agata, 27 anni, il primo corpo recuperato stamattina in mare dalla capitaneria di porto di Catania nell’ambito delle ricerche dei tre giovani dispersi da ieri sera a Santa Maria la Scala. L’identificazione è confermata da più fonti. Il secondo corpo trovato sempre in mare è quello di Margherita Quattrocchi, 21 anni. I due cadaveri sono stati trovati a circa un miglio e mezzo dalla costa. E’ ancora ...

Sicilia : danni pesantissimi per il Maltempo - distrutte serre e coltivazioni : All'indomani della violenta tempesta di grecale, si contano i danni nell'area sud-orientale della Sicilia. E' soprattutto la provincia di Ragusa l'area colpita dalle fortissime raffiche di vento...

Maltempo Sicilia : trovato corpo di uno dei dispersi nel Catanese : trovato e recuperato dalla guardia costiera il corpo di uno dei tre dispersi nel mare del porticciolo di Santa Maria la Scala, Nel Catanese. Il corpo era stato avvistato dall’equipaggio di un elicottero del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, a un miglio e mezzo a sud di Santa Maria la Scala, in località Santa Maria delle Grazie. Il recupero è stato effettuato da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - danni e disagi per le forti raffiche di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...