Il presidente del Venezuela,, ha convocato per sabato prossimo una "di mobilitazionel'", in occasione del IV anniversario delle prime sanzioni decise dal governo degli Stati Unitialcuni dei suoi funzionari. Nella stessaGuaidò,presidente del parlamento che ha assunto i poteri dell'esecutivo, ha annunciato la prima protesta di piazzail governo dopo il suo ritorno in Venezuela, lunedì scorso.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

NotizieIN : Maduro: 'Giornata contro imperialismo' - TelevideoRai101 : Maduro: 'Giornata contro imperialismo' - NuoveNotizieIT : RT @Agenzia_Dire: Sale la tensione al confine tra #Colombia e #Venezuela, oggi potrebbe essere una giornata decisiva nello scontro tra #Mad… -