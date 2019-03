Lotta | Europei Under 23 Novi Sad 2019 | assegnati gli ultimi titoli nella greco-romana

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Terza giornata di gare aSad, in Serbia, agli23 di: sono statiglicinque. Oggi in gara per l’Italia Enrica Rinaldi nelle eliminatorie della categoria -76 kg dellafemminile: l’azzurrina ha battuto nei quarti la bielorussa Kseniya Dzibuk, ma poi è stata fermata in semifinale dalla turca Aysegul Ozbege e domani sfiderà per il bronzo la britannica Georgina Olwen Nelthorpe. Enrica Rinaldi si è classificata terzascorsa edizione.categoria -60 kg successo del turco Kerem Kamal che in finale batte il romeno Razvan Arnaut, mentre le medaglie di bronzo vanno al russo Sadyk Lalaev ed al bulgaro Ivo Krasimirov Iliev. Nei -67 kg oro per il russo Alen Mirzoian, che supera il serbo Sebastian Nad, infine salgono su gradino più basso del podio il bielorusso Aliaksandr Liavonchyk e l’ucraino ...

