Lorena Bianchetti mamma Foto | è nata Estelle Gli auguri dei vip | ' che bel nome'

Lorena Bianchetti è diventata mamma - è nata Estelle : La nascita era prevista a breve e le attese non sono state smentite. La conduttrice Rai Lorena Bianchetti oggi ha dato alla luce la piccola Estelle. Il parto, avvenuto all'ospedale Gemelli di Roma, è andato bene e la piccola pesa 3650 kg, secondo quanto riportato sul profilo ufficiale della presentatrice. La Bianchetti è diventata mamma all"età di 45 anni, coronando un sogno inseguito da tempo (come lei stessa ha dichiarato in diverse ...

