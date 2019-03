Lombardia : al quarto posto in Italia per spesa mensile in cultura (2) : (AdnKronos) - Dal rapporto emerge che nel 2017 il valore annuale complessivo della spesa in cultura e ricreazione delle famiglie Italiane è stato di 71,4 miliardi di euro, pari al 6,7% della spesa familiare complessiva, con una crescita del 2,6%, in linea con l’incremento della spesa complessiva per