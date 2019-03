Lodo Guenzi furioso | ' Razzisti | non seguitemi' Le reazioni choc per il testo di una

Lodo Guenzi : "La protagonista della mia canzone è metà etiope". Raffica di commenti razzisti : Un post su Instagram pubblicato ieri da uno dei fondatori dello Stato Sociale, Lodo Guenzi, è stato fatto oggetto di un attacco razzista perché rivela che Niente di speciale, una delle canzoni della ...

Lodo Guenzi : “La protagonista di Niente di speciale è etiope”. Il leader de Lo Stato Sociale travolto dagli insulti razzisti : “Mi sono ritrovato con della me**a sotto al post” : Un’immagine bianca con impressa sopra la scritta: “Potrà capitarti di bere, ma non annegherai” pubblicata su Instagram. È iniziata così la querelle social che vede protagonista Lodovico “Lodo” Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale dall’anno scorso giudice di X Factor al posto di Asia Argento, travolto dagli insulti razzisti dopo che in questo suo post ha rivelato ai fan che “Niente di speciale“, uno dei ...

Lodo Guenzi/ 'La Lei di Niente di speciale è metà etiope' : piovono commenti razzisti : Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale, svela che la protagonista della canzone 'Niente di speciale', è metà etiope: piovono commenti razzisti.

«Lei era metà etiope - metà italiana». Lodo Guenzi insultato dai razzisti per «Niente di speciale» : «E sai dirmi che mi ami ma solo finché / Non si esce dall'ascensore / Eppure lo senti anche tu / Che abbiamo fatto / Lo stesso errore». La musa che ha ispirato queste parole, tratte da «Niente di ...

"Se una canzone ti rimane in testa - ha vinto lei". Lodo Guenzi rispolvera Paola e Chiara : La navigazione privata di Spotify ci permette oggi di ascoltare tutte le nostre canzoni preferite di cui ci vergogniamo senza che nessuno lo venga a sapere. Un altro momento che consente a tutti di cantare a squarciagola queste canzoni nascoste è sicuramente quello sotto la doccia. Dev'essere stato così anche per Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, che ispirato dal momento in accappatoio ha eseguito il suo personale tributo ...

Sanremo 2019 : 5 cose che - forse - non sapete di Lodo Guenzi dello Stato Sociale : La famiglia Nato a Bologna, in una famiglia benestante: mamma giudice e papà professore universitario di Storia dell'economia. «Figlio unico di figli unici», ci ha raccontato , «da bambino non avevo ...

Sanremo 2019 : 5 cose che (forse) non sapete di Lodo Guenzi dello Stato Sociale : Festival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red carpet dei cantantiFestival di Sanremo 2019, il red ...

Sanremo 2019 - Lodo Guenzi : "Il Festival? Vincerlo non serve a niente. Achille Lauro lancia un messaggio di sinistra" : Lodo Guenzi degli Stato Sociale è stato ospite di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici ed è tornato a parlare di Sanremo. Proprio nel corso di Sanremo 2018, gli Stato Sociale si erano aggiudicati il secondo posto. Guenzi ha speso parole d'elogio per Achille Lauro:Rolls Royce è la nuova vecchia che balla? È evidente che è così, forse non c'è l'incrocio astrale che si è verificato ...

Lodo Guenzi : "Noi abbiamo aperto il campo a un certo tipo di musica a Sanremo. Motta e gli altri? Non replicheranno il nostro successo" : Una vecchia che bella e cinque ragazzi con occhiali da sole sul palco dell'Ariston. Così Lo Stato Sociale ha conquistato il grande pubblico proprio nella scorsa edizione del Festival di Sanremo e da quel momento qualcosa è cambiato. Il gruppo ha portato l'attenzione mediatica su un circuito emergente, ma che ora prende sempre più spazio, cioè il cosiddetto indie. Gli effetti del secondo posto alla kermesse sono stati ...

Dopo lo Stato Sociale - Sanremo non è più la stessa cosa. Parola di Lodo Guenzi : Invece è bello che il mondo che si occupa di fare macchine da soldi continui a farlo, perché son bravi a far quello, e il mondo che si occupa di costruire movimento continui a farlo, perché sono più ...