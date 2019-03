«L’Isola dei Famosi 2019» | Mediaset licenzia la capostruttura per «riparare»

Jo Squillo abbandona L’Isola dei Famosi? L’annuncio di Alvin : Isola dei Famosi: Jo Squillo ha avuto un malore? Parla Alvin L’ultimo daytime de L’Isola dei Famosi è stato davvero pregno di polemiche. Cos’è successo stavolta? Dapprima c’è stato un durissimo confronto tra Marina La Rosa e Kaspar Capparoni, e successivamente c’è stato uno clamoroso scontro tra Luca Vismara e l’ex calciatore Ghezzal che ha lasciato tutti senza parole. Uno scontro che ha addirittura fatto ...

Scoppia il Fogligate alL’Isola dei Famosi 2019 e Mediaset mette alla porta capoprogetto e autori : Scoppia il Fogliagate all'Isola dei Famosi 2019 e il cannagate di Francesco Monte ed Eva Henger viene di fatto dimenticato. Cala il sipario sul simpatico "scontro" della scorsa edizione e lascia il posto ad uno un po' più serio che vede come protagonista Riccardo Fogli ma anche tutti coloro che hanno ruotato intorno al presunto tradimento della moglie Karin. Non si capisce ancora cosa sia successo di preciso e mentre alcuni sono pronti a puntare ...

Chi è Yuri Rambaldi delL’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto show ...

Gli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli alL’Isola dei Famosi dopo l’intervento imbarazzante di Fabrizio Corona : Alcuni degli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi dopo l'inspiegabile annuncio del presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini, avvenuto in diretta e in maniera piuttosto cruda da parte di Fabrizio Corona. Rimane un mistero il motivo per il quale Fabrizio Corona sia ancora chiamato a partecipare a svariate trasmissioni televisive, dal momento che non è né trasgressivo né interessante, per di più per umiliare un uomo ...

Belen vs Corona dopo L’Isola dei Famosi - la replica social di Fabrizio è velenosissima : ”senza eccessi di protagonismo non sai stare” : Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 14, l’ex re dei paparazzi replica al veleno contro l’ex fidanzata argentina dopo averle giurato amore eterno, è ora per Fabrizio Corona di attaccare Belen Rodriguez. Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 14, l’apparizione dell’ex re dei paparazzi in un video messaggio in cui confessava a Riccardo Fogli ...

Nino Formicola si scaglia contro L’Isola dei Famosi : ‘Pagina peggiore della TV italiana’ : Grandi polemiche per quanto accaduto ieri all’Isola dei Famosi: Fabrizio Corona ha inviato un messaggio diretto a Riccardo Fogli nel quale confermava di avere delle prove schiaccianti che testimoniavano il tradimento di sua moglie. Oggi in tanti hanno criticato il momento ed anche la conduzione di Alessia Marcuzzi, tra cui Nino Formicola. Nino Formicola contro l’Isola dei Famosi e Pomeriggio Cinque Invitato a Mattino 5, condotto da Federica ...

Jeremias Rodriguez lascia L’Isola dei famosi - Ignazio Moser sbotta : “Invidiosi” : Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez eliminato al televoto: il commento di Ignazio Moser Breve ma intensa, così potrebbe essere definita l’esperienza di Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi. Il fratello di Belen, che ieri sera è stato eliminato al televoto dopo essere finito in nomination, tornerà presto in Italia. Il pubblico da casa ha preferito […] L'articolo Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei famosi, Ignazio ...

Ascolti TV 5 marzo 2019 - L’Isola dei famosi affonda : trionfa la fiction Rai : Ascolti TV lunedì 5 marzo 2019, Il Nome della Rosa batte l’Isola dei famosi: grande successo per il debutto della fiction Rai Non è stata una serata particolarmente fortunata, in termini di Ascolti TV, quella di ieri sera per l’Isola dei famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, nell’eterna lotta allo share più alto, ha […] L'articolo Ascolti TV 5 marzo 2019, l’Isola dei famosi affonda: trionfa la fiction Rai ...

Ascolti tv - Il nome della rosa debutta con 6.5 milioni di telespettatori e travolge L’Isola dei famosi : La miniserie evento Il nome della rosa, con protagonista John Turturro e Rupert Everett, ha conquistato su Rai1 la prima serata tv del 4 marzo con 6 milioni 501mila telespettatori e il 27.38% di share. La miniserie, diretta da Giacomo Battiato, è un adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco del 1980, da cui nel 1986 era stato anche tratto il film con Sean Connery. Il nome della rosa, la serie tv: il cast e i personaggi ...

Corona alL’Isola dei Famosi. Alba Parietti Chiarisce la Sua Posizione! : Dopo lo spiacevole intervento di Fabrizio Corona all’Isola Dei Famosi sono state tante le manifestazioni di dissenso. Alba Parietti Chiarisce la sua Posizione! Dopo l’intervento di Fabrizio Corona durante l’ottava puntata dell’Isola Dei Famosi, tante sono state le manifestazione di dissenso che hanno infiammato il web. A parer di molti Corona, nel suo video messaggio, quindi senza diritto di replica, è stato offensivo nei ...

Mihajlovic a L’Isola dei Famosi - svelato il lato tenero dell’allenatore : Sinisa riabbraccia le figlie : Sinisa Mihajlovic riabbraccia Virginia e Viktorija a L’Isola dei Famosi, il commovente abbraccio dell’allenatore del Bologna alle due figlie Sinisa Mihajlovic ieri sera ha presenziato a L’Isola dei Famosi 14. L’allenatore serbo è stato ospite nello studio del programma condotto da Alessia Marcuzzi per riaccogliere le due figlie eliminate dal reality di Canale 5. Virginia e Viktorija, dopo aver espresso il desiderio ...

Riccardo Fogli alL’Isola dei Famosi 2019 batte Fabrizio Corona in eleganza ma il pubblico non ci sta : “Questo è il fondo” : Quello a cui il pubblico ha assistito ieri è stato un attacco gratuito, un vero e proprio attentato alla salute di un 70enne che avrebbe potuto avere risvolti a dir poco drammatici ma il fatto è che Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi 2019 batte Fabrizio Corona in tutto e per tutto. Dopo il duello lanciato dallo stesso cantante durante i daytime del programma, l'ex re dei paparazzi ha preso la palla al balzo per presentarsi in collegamento ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è alL’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...