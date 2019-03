L' imprenditore Franco Pistone nuovo presidente dell' Ana di Ceva

cuneocronaca

(Di mercoledì 6 marzo 2019) SERGIO RIZZO - Nella sedea protezione civile Anadi via Tirasegno, in provincia di Cuneo, nel corso'assemblea istituzionale si sono svolte le votazioni per il rinnovoa carica a ...

corra_franco : RT @a_meluzzi: Crisi, imprenditore si impicca in azienda Trovato dalla moglie e da un operaio ! Povera Italia ???? poveri italiani! https://t… - emanuelecarioti : RT @romatoday: Imprenditore muore dopo un volo da nove metri ???????? - romatoday : Imprenditore muore dopo un volo da nove metri ???????? -