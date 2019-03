ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2019) C’è anche Conte per il dopo Spalletti Il quotidiano, che già lunedì aveva scritto della separazione consensuale trae la Juventus, questa mattina va oltre. E riferisce – testuale – di una voce circolata nelle ultime ore: “la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di chiudere il rapporto con il tecnico toscano giàdella partita di Champions di martedì prossimo contro l’Atletico”.Scrive di frattura insanabile e immediata che “sarebbe da imputare ad untra il tecnico livornese e il ds dell’Inter– avvenuto la settimana scorsa – che avrebbe fatto infuriare la famiglia Agnelli”.scrive anche che per il dopo Spalletti resterebbe in pole position Antonio Conte mastarebbe sondando il terreno anche conL'articoloper. ...

capuanogio : ?? Voci di possibile divorzio tra #Allegri e la #Juve anche prima della sfida con l'#AtleticoMadrid. La rottura insa… - napolista : Libero: “Agnelli irritato per presunto incontro Allegri-Marotta. Esonero prima dell’Atletico?” Il quotidiano aveva… - StefanoMk : -