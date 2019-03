Legittima difesa | la Camera approva Ovazione Lega e cartelli di Forza Italia | M5s in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Lahato con 373 sì il provvedimento sulla, che tornerà ora al Senato per il via libera definitivo, previsto per la fine di marzo. Al momento dell’zione è scattata l’dellae dei gruppi di destra, tutto mentre tra i banchi disono stati esposti degli striscioni ironici verso lo stesso Carroccio con scritto “Finalmente una cosa di centrodestra”. Un atteggiamento censurato dal presidente Roberto Fico: “Non fate una bella figura”. In silenzio o quasi, invece, il Movimento 5 Stelle, che non è mai intervenuto in Aula, eccetto per la dichiarazione di voto, senza dimenticare che tra i banchi pentastellati erano 54 i deputati assenti o in missione. Ma non solo. Ad applaudire in modo ironico verso i Cinquestelle sono stati i parlamentari del Partito democratico che avevano già attaccato il M5s per ...

VittorioSgarbi : #legittimadifesa La “spontanea” difesa è un inconscio che reagisce a un sopruso, cioè alla violenza su di me, sui m… - giannigipi : Strano. Pure la legge sulla legittima difesa è solo propaganda per i gonzi. Chi l’avrebbe mai detto? - borghi_claudio : Intanto se qualcuno volesse farsi del male in aula stiamo facendo una lunga e noiosa seduta sulla legittima difesa -