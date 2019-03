Legittima difesa | Di Maio | “E’ legge della Lega | non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s”

Di Maio : "Tav - il governo non cadràLegittima difesa? Non entusiasma" : Di Maio: "Dopo il reddito di cittadinanza salario minimo e taglio del cuneo fiscale. Il governo non cadrà sulla Tav. Legittima difesa? Legge della Lega, non mi entusiasma" Segui su affaritaliani.it

Legittima difesa - alla Camera il via libera della riforma della Lega : Continua l'iter per l'approvazione della legge sulla Legittima difesa: dopo il voto di ieri alla Camera, che ha visto passare i primi sei articoli del testo, oggi è prevista la discussione su dieci emendamenti e il voto finale per il passaggio al Senato per l'ok definitivo. Qui, la riforma troverebbe il voto di Forza Italia e Fratelli d'Italia, le altre due forze della coalizione di centrodestra, che hanno già annunciato il loro 'sì'. I sei ...

«La difesa è sempre Legittima» : la Camera approva la riforma : «La difesa è sempre legittima», qualora ci si trovi «in uno stato di grave turbamento». È forse la novità più importante della riforma della legge, tanto voluta dalla Lega di Salvini e dal Centrodestra: i primi sei articoli sono stati votati martedì 5 marzo dalla Camera, che oggi dovrà valutare dieci emendamenti. Poi sarà la volta delle dichiarazioni di voto e del voto finale. Ma il testo non diventerà ancora legge, perché al Senato era stato ...

M5s - dossier contro la Legittima difesa di Matteo Salvini : vogliono far saltare il governo? : Ora è ufficiale: parte del Movimento 5 Stelle sta tentando in extremis di boicottare la legge sulla legittima difesa. Ieri, durante il dibattito alla Camera sul provvedimento bandiera della Lega, una quindicina di tiratori franchi - numeri alla mano quasi certamente tutti grillini - hanno sostenuto

La Legittima difesa voluta da Salvini sta per diventare legge : La riforma della legittima difesa corre veloce verso il via libera definitivo. Tra poche ore il provvedimento bandiera della Lega, da sempre cavallo di battaglia di Matteo Salvini, incasserà il voto favorevole della Camera, per poi tornare al Senato il 26 marzo per l'ultima lettura. Dubbi dei 5 Stelle, ma si va avanti Il timing fissato dal titolare del Viminale, quindi, sarà rispettato, nonostante i malpancisti del Movimento 5 stelle (circa ...

"La difesa è sempre Legittima" - riforma verso via libera alla Camera | : Il testo tornerà poi al Senato. Montecitorio ha già approvato gli articoli 1 e 2 del testo, che contengono il cuore della riforma: la difesa è sempre legittima in caso di "grave turbamento". Pd e FI ...

«La difesa è sempre Legittima» : alla Camera via libera alla riforma Salvini. In tensione i 5 stelle : ROMA - Il centrodestra si compatta sulla nuova legge per la legittima difesa e mercoledì - durante la votazione prevista alla Camera - rischia di mettere in difficoltà il M5S. Perché all'interno del ...

Legittima difesa al fotofinish : ecco tutto quello che cambia : Siamo al fotofinish. Matteo Salvini assicura che la legge sulla Legittima difesa arriverà a marzo. Quindi ci siamo. Oggi la Camera ha votato gli articoli della riforma tanto voluta dalla Lega e dal centrodestra. Ne mancano ancora tre all'appello, ma il via libera definitivo arriverà domani. Una volta ottenuto l'ok di Montecitorio, il testo dovrà tornare al Senato per una nuova votazione (nel testo arrivato alla camera c'era un errore sulle ...

Matteo Salvini : 'Domani approveremmo la legge sulla Legittima difesa' : A Montecitorio è cominciata nella giornata di oggi la discussione su quello che è il provvedimento simbolo della Lega, la legittima difesa. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è trattenuto alla Camera solo il tempo necessario per veder partire i lavori per poi rientrare al Viminale. Il disegno di legge era stato approvato dal Senato lo scorso 24 ottobre grazie ai voti favorevoli della maggioranza, di Forza Italia e Fratelli ...