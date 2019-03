Legittima difesa | Dall’Osso FI agli ex colleghi del M5s | “In Forza Italia sono libero

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) “Da deputato divoterò liberamente e quindi invito i miei exdel Movimento 5 stelle a votare come me e a lasciare l’Aula”. Questo l’invito dell’ex pentastellato Matteo Dall’Osso, passato lo scorso dicembre in polemica con il suo ex movimento al partito di Berlusconi. Dall’Osso ha annunciato in Aula la sua posizione, poco prima del voto sul ddl sulla, poi approvato dalla Camera. Diversestate le assenze tra i banchi del M5s, dopo settimane di malumori interni sul provvedimento, voluto fortemente da Salvini, ma indigesto per parte del gruppo pentastellato. Tanto che lo stesso Di Maio aveva alla fine ammesso in merito alla: “Non ci entusiasma, ma saremo leali”. Al momento del voto, tra le fila del M5s in 25 non hanno partecipato al voto. Già durante la discussione a mancare ...

VittorioSgarbi : #legittimadifesa La “spontanea” difesa è un inconscio che reagisce a un sopruso, cioè alla violenza su di me, sui m… - giannigipi : Strano. Pure la legge sulla legittima difesa è solo propaganda per i gonzi. Chi l’avrebbe mai detto? - borghi_claudio : Intanto se qualcuno volesse farsi del male in aula stiamo facendo una lunga e noiosa seduta sulla legittima difesa -