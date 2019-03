Legittima difesa | Civati | Giorno che peggiora la vita delle persone

Legittima difesa - fronda M5S alla Camera : oltre 30 deputati non votano : Il voto sul ddl è atteso per oggi ma in restano i malumori nonostante il quale ha ribadito, di fatto, che la misura è contenuta nel contratto di governo e quindi deve essere approvata anche se ' non ...

Non è l'arena - Sgarbi-Pennacchi litigano in diretta tv sulla Legittima difesa : La questione "legittima difesa" rappresenta uno dei capisaldi del pensiero leghista. La scelta di Matteo Salvini di andare a trovare un imprenditore condannato per aver difeso la propria proprietà uccidendo uno dei malviventi che aveva fatto irruzione nella sua azienda aveva anticipato quella che oggi è una legge in via d'approvazione. Questa tutelerà quanti proveranno a difendere il proprio privato in autonomia, depenalizzando in maniera ...

Legittima difesa - il giorno del voto alla Camera : duello Pd-Fi. Un terzo di deputati M5s non c’è tra assenze e missioni : La legge sulla Legittima difesa “non entusiasma” il M5s come dice il capo politico (e vicepremier) Luigi Di Maio. E in Aula alla Camera, dov’è atteso in giornata il voto finale del provvedimento, si vede: un terzo dei deputati grillini (circa 70 su 219) non è presente, tra chi è in missione e chi è veramente assente. La parlamentare Doriana Sarli, invece, ha già annunciato che non voterà sicuramente la legge. Sull’esito ...

Legittima difesa - Camera verso il sì : Promette l'approvazione entro marzo Salvini che, forte del sostegno di Forza Italia e Fratelli d'Italia, riesce a forzare le resistenze dei 5 Stelle. Previsti inasprimenti di pena, ma soprattutto la ...

Legittima difesa - Pd vs M5s : “Silenti e supini a Lega - non eravate per il disarmo?”. Ed è scontro tra dem e Fi sulle primarie : Nel giorno del voto finale sulla Legittima difesa alla Camera, non sono mancate le tensioni in Aula. Eppure, nel silenzio della maggioranza, con la Lega presente in massa e i 5s tutt’altro che entusiasti tra assenza e malumori, gli scontri maggiori sono stati tra le due opposizioni del Pd e di Forza Italia. Ovvero, tra i dem schierati contro la legge e i forzisti che invece si sono accodati al provvedimento, già presente nel programma di ...

Legittima difesa : cosa prevede la nuova legge : La camera dei deputati ha approvato il nuovo testo sulla Legittima difesa. Ora manca solo un passaggio formale in Senato. Nell' articolo 1 del ddl si modifica l'articolo 52 del codice penale in cui si ...

Legittima difesa - oggi il voto Di Maio con Salvini : «Non mi entusiasma ma sono leale»|Tv : Atteso il via libera alla Camera per la riforma Salvini. Il centrodestra si ricompatta, mentre Di Maio: «È un messaggio sbagliato: poco entusiasmo, così come non lo avevano i leghisti sull’Anticorruzione». Almeno 30 i deputati grillini contrari

La riforma della Legittima difesa - spiegata : Sarà approvata oggi alla Camera e probabilmente passerà poi anche al Senato: non piace al Movimento 5 Stelle e al PD, ma secondo gli esperti non cambierà granché

Di Maio : "Legittima difesa non mi entusiasma - ma è nel contratto. Il governo non cadrà sulla Tav" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato stamane ospite di Radio Rtl 102.5. Il vicepremier del governo Conte è stato “incalzato” su diverse tematiche dell’attualità politica, tra cui la “legittima difesa”, che oggi dovrebbe essere approvata alla Camera dei Deputati. "Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo ...

Legittima difesa al fotofinish : ecco tutto quello che cambia : Siamo al fotofinish. Matteo Salvini assicura che la legge sulla Legittima difesa arriverà a marzo. Quindi ci siamo. Ieri la Camera ha votato gli articoli della riforma tanto voluta dalla Lega e dal centrodestra. Il via libera definitivo arriverà oggi. Una volta ottenuto l'ok di Montecitorio, il testo dovrà tornare al Senato per una nuova votazione (nel testo arrivato alla camera c'era un errore sulle coperture, subito sanato da un emendamento ...

A chi giova questa riforma sulla Legittima difesa? : La riforma della legittima difesa è al centro dell'agenda politica e del dibattito pubblico, essendo prevista per oggi la votazione del testo alla Camera e l'invio al Senato per la lettura definitiva.A preparare sul piano mediatico e sul terreno della propaganda il ritorno alla Camera del testo di legge, dopo la sospensione, è stata della visita del ministro dell'Interno presso il carcere di Piacenza, dove si è recato per ...

Legittima difesa - oggi il voto chiave. Di Maio freddo con Salvini - rischio franchi tiratori M5S contro la Lega : il giorno dell'esame chiave per l'approvazione della riforma più chiara a Matteo Salvini: la Legittima difesa, qui tutti i dettagli della riforma e cosa è prevedono le leggi all'estero, . ...