Le coppie felici tendono a ingrassare | lo dice la scienza

Sessuologa : “Le coppie realmente innamorate e felici non festeggiano San Valentino” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La Sessuologa ha parlato di cosa accade alle coppie nel giorno di San Valentino: “Tantissime coppie, sia conviventi che non conviventi, hanno troppe aspettative nei confronti di questa giornata. Per questo a San ...