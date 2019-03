L' azienda va in crisi | imprenditore si toglie la vita

Imprenditore esce di casa e si toglie la vita in azienda : “In crisi per colpa dell’e-commerce” : Il 57enne Emanuele Vezù si è tolto la vita impiccandosi in azienda. Una tragedia che ha sconvolto familiari e amici che non sanno darsi una spiegazione. "L'azienda era in grave crisi economica per un cambiamento del mercato ma la situazione personale non era grave, lui però la viveva come un fallimento" hanno spiegato i familiari.Continua a leggere

Crisi Abramo. Flora Sculco sostiene i sindacati : "azienda rappresenta forza lavoro per il crotonese" : Per queste ragioni è necessario l'impegno di tutti senza eccezione alcuna per difendere un pezzo importante dell'economia regionale. In modo particolare, questa azienda per il territorio crotonese, ...

Calenda fa un'offerta a Di Maio : "Gestisco io le crisi aziendali per te - gratuitamente e in totale riservatezza" : Carlo Calenda ha fatto ieri una proposta al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, offrendosi di seguire gratuitamente alcune crisi aziendali di cui si è occupato quando era lui il titolare del MISE e per poterlo fare sarebbe anche disposto a firmare un accordo di riservatezza, in modo da non rivelare a nessuno il lavoro che farebbe e dunque non si prenderebbe meriti e non userebbe questa "operazione" in campagna ...

C'è crisi - l'azienda costretta a 80 esuberi : "Ma non lasciamo nessuno nel mare in tempesta" : Un gruppo legato al territorio, per davvero e non solo a parole: di questi tempi, è una notizia quello che sta succedendo...

Crisi aziendali - i segnali d'allarme : cala la fiducia delle imprese : Due giorni dopo ha aggiunto: «L'economia non sta girando. Il disagio tra gli imprenditori lombardi è fortissimo per il clima anti industriale che questo governo sta passando al mondo delle imprese». ...

Cmc : Savarino (Db) - 'siciliani non pagheranno prezzo crisi azienda' (2) : (AdnKronos) - Secondo Savarino "si è già perso fin troppo tempo" e sottolinea: "Adesso il vento è cambiato e noi non siamo più disposti a subire i ritardi e le inadempienze della Cmc". "Non possiamo permettere che la crisi economica di questa società venga pagata dai siciliani - conclude - I sicilia