Lavoro | Donazzan | ' smart working nuova sfida per il pubblico impiego' 2

Lavoro : Donazzan - 'smart working nuova sfida per il pubblico impiego' : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - “Oggi arrivo da Roma, e ho lavorato in treno, in mobilità. Per me è essenziale poterlo fare, grazie alle nuove tecnologie. In questo modo rendo di più e ottimizzo i tempi: se fossi stata in ufficio sarei stata continuamente disturbata”. Parla di sé l’assessore al Lavoro

Veneto : Donazzan - ''assegno per il Lavoro' già attivato per 11.301 disoccupati nel 2018' (2) : (AdnKronos) - A fine 2018 gli assegni rilasciati dai Centri per l’Impiego in Veneto sono stati 13.863. Una volta ricevuto l’assegno i disoccupati hanno 30 giorni di tempo per scegliere l’ente accreditato presso il quale usufruire dei servizi di ricollocamento previsti. Al 31 dicembre gli assegni att