Lavoro | Di Maio | Prossimi obiettivi salario minimo e taglio cuneo fiscale

Cena di Lavoro Conte-Di Maio-Salvini : 22.30 E' in corso un vertice a Cena del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti di governo. L'incontro serve a fare un punto sull' azione di governo e sui tanti dossier aperti. Al centro anche il tema dei cantieri, a partire da decreto per sbloccarli, e degli investimenti. In CdM domani dovrebbe esserci la delega di riforma del codice degli appalti ma il varo del ...

"Il decreto dignità funziona". "Bugiardi - meno occupati". Chi ha ragione tra DI Maio e Boschi sul Lavoro : MILANO - I dati pubblicati oggi dall'Inps 'sono i primi effetti del decreto dignità e mi danno tanto entusiasmo per andare avanti su questa strada' esulta Luigi di Maio . 'Di Maio è un bugiardo. I ...

Di Maio - le 48 ore di silenzio dopo il voto in Abruzzo. Fonti M5s smentiscono che sia al Lavoro su “segreteria politica” : L’ultimo post su Facebook è di domenica scorsa: un lungo commento a Sanremo dopo le polemiche sul televoto e le critiche alla “giuria, composta in gran parte da giornalisti e radical chic”. Poi più niente. Luigi Di Maio non ha parlato per più di 48 ore: non ha mai commentato il risultato delle elezioni in Abruzzo, non si è presentato al vertice lampo a Palazzo Chigi di questa mattina su Tav e Venezuela. Nel pomeriggio ha ...

Di Maio e Salvini contro Banca d'Italia e Consob : 'Azzerare i vertici' - Il ministro del Lavoro : 'Serve discontinuità' : "Per Bankitalia serve discontinuità", "non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni". Lo ha ...

Fmi : «Reddito di cittadinanza è disincentivo al Lavoro». E Di Maio : «Hanno affamato i popoli» : ... impatti complessivamente contenuti dagli attuali fronti di instabilità geo-politica, Brexit, crisi politica in Venezuela,, oltre che l'ordinata normalizzazione delle politiche monetarie nelle ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Di Maio paga chi non ha Lavoro per trovare un Lavoro a chi non lavora" : Nel magico mondo grillino, Luigi Di Maio presenta il suo reddito di cittadinanza in un'orgia di slide, manco fosse il tanto vituperato Matteo Renzi. Ma a farci sorridere amaramente, oggi, non sono i numeri che certificano come i soldi finiranno soprattutto nelle tasche di campani, casalinghe e immig

[Il caso] Dopo "il boom economico" - Di Maio plaude al "boom del Lavoro". Ma è recessione e i contratti stabili sono diminuiti : Stavolta la potente macchina della comunicazione a 5 Stelle ha fatto cilecca. Ha sbagliato giorno. E ha sbagliato lo slogan. "Se lo diciamo lo facciamo" è la campagna che ieri mattina Luigi Di Maio ha ...

Di Maio : «Governo al Lavoro per fare sequestrare la Sea Watch - i migranti in Olanda» : Il vicepremier: «L’Italia è diventata il palcoscenico dell’immigrazione: quando si dice c’è un’imbarcazione al largo, aumentano le donazioni a quella barca»

