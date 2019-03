Lamborghini Aventador SVJ Roadster | debutto mondiale

Lamborghini Aventador SVJ Roadster al Salone di Ginevra : 770 cavalli e da 0-100 km/h in 2,9 secondi . Ecco i numeri dell' Aventador SVJ Roadster di Lamborghini , il V12 , presentato al Salone di Ginevra. Un Salone in cui, specialmente per questo 2019, le ...