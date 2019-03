wired

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La lotta all’inquinamento dei mari, in particolare quella alla, è una priorità non più rinviabile e oltre ai progetti di pulizia delle acque c’è chi punta ad allungare il ciclo di vita dei prodotti elettronici. Un esempio di quest’ultimo caso è Gomi, giovane studio di progettazionecon sede a Brighton, specializzato nel creare oggetti hi-tech riciclando rifiuti diflessibile, che ha lanciato uno speaker singolare nei materiali e nella struttura.Coi rifiuti di polietilene a bassa densità che rappresentano circa l’85% dell’inquinamento delle spiagge mondiali, Gomi ha collaborato con alcune grossisti del Sussex per accumulare il materiale necessario per realizzare un altoparlante formato da tre componenti modulari inmarmorizzata, che in futuro potranno essere separati e fusi ancora per nuovi prodotti. “Abbiamo lavorato con un gruppo di ...

MilanoCitExpo : L’altoparlante sostenibile realizzato in plastica riciclata #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - IamBross : L’altoparlante sostenibile realizzato in plastica riciclata -