La voce della Politica Convegno su Politica Sanitaria promosso dal Senatore Arnaldo Lomuti

La voce della Politica Berlusconi - vinceremo pure in Basilicata : Qui in Basilicata, dopo 25 anni di 'Politica-Politicante' serve un personaggio nuovo che in sintesi - ha concluso Berlusconi - sia l'esatto contrario di quelli che lo hanno preceduto".

La voce della Politica Mattia : fermiamo Berlusconi che vuole trivellare tutta la regione : Indagati, arrestati, personaggi ambigui e dal passato poco chiaro vogliono mettere le mani sulla Basilicata. Altri personaggi altrettanto ambigui, già costruttori di un sistema di potere dal carattere ...

La voce della Politica Idea – un'altra Basilicata : presentati progetto e candidati : ... per creare le condizioni di contesto irrinunciabili per rilanciare l'economia meridionale: infrastrutture materiali e immateriali; sicurezza e contrasto alla criminalità; formazione del capitale ...

La voce della Politica Lettera aperta di Antonio Mattia ai giovani lucani : E poi, solo per fare alcuni esempi, la Youth Bank, il Politecnico Arte e Scienza, le iniziative per l'Università e per gli studenti. Oltre le azioni per i ragazzi che fanno più fatica a realizzarsi ...

La voce della Politica Elezioni regionali : Mattia - M5S - presenta la lista. Ecco i candidati : Laureato Magistrale in Marketing con 110 e lode presso la facoltà di Economia di Bari. Amministratore Unico Clickitaly srls. Residente a Matera. Interessi: impresa, Made in Italy, riciclo rifiuti, ...

La voce della Politica Psr : altri 150 giovani si insediano in agricoltura : ... e occasioni per produrre economia e sviluppo. Nel 2017, in Basilicata l'incidenza del numero delle imprese agricole "giovanili", con età inferiore ai 35 anni, rispetto al numero totale delle imprese ...

La voce della Politica Consiglio regionale - riunione rinviata a mercoledì 27/2 : In apertura di seduta previsto l'esame del Documento di economia e finanza regionale 2018-2020 e dei disegni di legge che compongono la manovra finanziaria per il 2019 , Legge di stabilità regionale ...

Mike Shinoda parla della possibilità di una nuova voce per i Linkin Park : “Se accade deve essere naturale” : L'eredità artistica di Chester Bennington, scomparso il 20 luglio 2017, continua nelle parole del compagno e amico Mike Shinoda che parla della possibilità di una nuova voce per i Linkin Park. Durante un'intervista rilasciata a Rock Antenne Hamburg, il co-fondatore della band di In the end ha parlato a cuore aperto del futuro della band, rimasta orfana del frontman e da quel momento ferma sulla produzione di nuovo materiale. Recentemente la ...

“Più che Iene - siete sciacalli” : i tifosi della Roma alzano la voce dopo il servizio con Zaniolo e la madre : Nicolò Zaniolo e a madre Francesca Costa sono stati i protagonisti di un video delle Iene che ha fatto molto discutere in quel di Roma “Fate tanta moralità ma i rispetto dove sta? Più che Iena, sciacallo“. Questo lo striscione dei tifosi della Roma apparso in città dopo l’intervista delle Iene a Nicolò Zaniolo ed alla madre Francesca Costa. Un servizio montato ad arte, secondo la donna, un servizio che non è andato giù ...

La storia della voce del tenente Colombo in tv : chi era Albertini della Taccona di Muggiò : una di quelle storie che si sono inspiegabilmente perse nella memoria collettiva, quella di Giampiero Albertini, uno dei più famosi attori e doppiatori italiani: la voce del tenente Colombo era di ...

Nel giorno che celebra la Festa del Gatto muore Franco Rosi - la voce del "supertelegattone" della tv : E' morto all'ospedale di Magenta (Mi) questa mattina Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese. Lo dice all'ANSA la figlia Selina. E' stato tra l'altro la voce del Gatto più famoso della tv italiana il superteleGattone e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 Superclassifica Show. Il suo addio arriva nella giorno della Festa del Gatto.Celebri le sue imitazioni di ...

Omicidio di Gorlago - la voce della presunta assassina mentre inganna Pezzotta : Per la prima volta l’audio dei vocali con cui Chiara chiese ad un amico all'oscuro di tutto di accompagnare Stefania all'appuntamento con la morte

La voce della Politica Parco Val d'Agri : ass. Bene comune viggiano - superare gestione commissariale : ... 26 mila, sempre censiti dall'Apt - commenta Prinzi – c'è poco da aggiungere sul fattore "attrattore" del Parco che non ha dato alcun apporto significativo al turismo e quindi all'economia locale. L'...