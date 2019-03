La violenza a chilometro zero dei tre giovani napoletani alla ragazza sulla

tg.la7

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Arrestati trefra i 18 e i 20 anni. I tre sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Solo 20 giorni fa la stessaera riuscita sfuggire all'aggressione dei tre ...

firstantisocial : RT @Ingestibile79: @TgLa7 Scusatemi, eh, ma che cazzo di titolo è 'La violenza a chilometro zero dei tre giovani napoletani'? - cristina76ts : @TgLa7 CosqCosa significa violenza a 'chilometro zero'? - Ingestibile79 : @TgLa7 Scusatemi, eh, ma che cazzo di titolo è 'La violenza a chilometro zero dei tre giovani napoletani'? -