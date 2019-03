La TAV si farà Conte e la soluzione che accontenta tutti

TAV - Di Maio : “Governo non cadrà ma no a posizione ideologiche. Mi fido di Conte che farà sintesi” : Sulla Tav “una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l’avvio ai bandi”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un’intervista a Radio Rtl. “Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo si sbaglia – ha detto inoltre Di Maio – Mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni”. Il leader M5s ha difeso il metodo usato per fare ...

Di Maio : su TAV "Conte farà una sintesi" : 10.06 Sulla Tav "una decisione sarà presa entro venerdì perché la società Telt deve scegliere se dare l'avvio ai bandi".Così il vicepremier Di Maio a Radio Rtl. "Se qualcuno crede che sulla Tav possa cadere il governo sbaglia -ha detto- mi fido di Conte che farà la sintesi delle posizioni". La nostra posizione è chiara e richiede sintesi". "Fake news" le possibili dimissioni di Toninelli. Poi:"Salario minimo e abbassamento del cuneo fiscale ...

Scanzi : “TAV? Secondo me si farà. Lessico di Salvini è orrendo ma buona parte della sua azione è la stessa di Minniti” : “Tav? La mia sensazione crescente è che la faranno, perché la Lega non può dire di no e perché, al tempo stesso, il M5s è in una sorta di cul-de-sac, per cui è costretto a tirare avanti con questo governo”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il M5s, purché vada avanti questo governo, è anche costretto ad accettare tanti rospi da ingoiare, per via ...

Fake news ad alta velocità. M5S avvisa Salvini : il TAV Torino-Lione non si farà. Conte cerca la quadra : "Credo che il Governo stia andando verso quella direzione", lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "Ci sono posizioni differenti nel governo ma credo che ci sarà un'evoluzione ...

TAV - Giovanni Tria mandato al massacro : "Credo si farà". E intanto Toninelli... "No del M5s" : "Credo che il governo stia andando verso quella direzione". Sulla Tav il governo sfida il senso del ridicolo. Prima le indiscrezioni su Giuseppe Conte e una mediazione sulla "mini-Tav", una versione leggera in grado di mettere d'accordo Lega (favorevole) e M5s (contrario). Poi è il ministro dell'Eco

TAV - il M5s non lascia spazi di manovra : "Non si farà - altrimenti ci schiantiamo" : A giorni la decisione definitiva. Il senatore del M5s Airola: "Toninelli è in difficoltà perché la Lega insiste, ma non si...

TAV - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...

TAV - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...

Salvini : 'La TAV si farà - pastori non bloccheranno voto in Sardegna' : "C'è una situazione mondiale difficile - ha aggiunto - l'economia rallenta e per questo abbiamo fatto una manovra economica opposta, che non taglia e anzi mette dei soldi nelle tasche dei ...

Salvini : 'Nessun blocco - la TAV si farà' : "Non rappresenta una valutazione politica - aggiunge - la politica viene dopo, e dopo aver visitato le strade groviera che ci sono in Italia, gli 8 miliardi e 100 del Tav preferirei usarli per ...

Salvini : "TAV? Rivedremo il progetto e si farà" : Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite della trasmissione "Mattino Cinque". Diversi i temi trattati dal leader del Carroccio, su tutti la spinosa questione Tav, dopo l’approvazione avvenuta ieri della mozione di maggioranza: "Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portarlo a termine", ha dichiarato il ministro. Salvini ha anche aggiunto che farà ...

Salvini : "La TAV si farà" : "Faccio e farò tutto il possibile perché la Tav si faccia". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , ospite di 'Mattino 5', spiegando che i cantieri si fermano finché il ...

Salvini : 'La TAV si farà - il progetto verrà soltanto rivisto' : "C'è una situazione mondiale difficile - ha aggiunto - l'economia rallenta e per questo abbiamo fatto una manovra economica opposta, che non taglia e anzi mette dei soldi nelle tasche dei ...

Salvini : «La TAV si farà. Non c’è alcun blocco - solo una revisione del progetto» : Il vicepremier e ministro dell’Interno ribadisce la sua posizione. «Si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina e costa meno delle auto». Al momento però i cantieri si fermano: «Erano già fermi e spero ripartano prima possibile»