La riforma della legittima difesa | spiegata

Legittima difesa - alla Camera il via libera della riforma della Lega : Continua l'iter per l'approvazione della legge sulla Legittima difesa: dopo il voto di ieri alla Camera, che ha visto passare i primi sei articoli del testo, oggi è prevista la discussione su dieci emendamenti e il voto finale per il passaggio al Senato per l'ok definitivo. Qui, la riforma troverebbe il voto di Forza Italia e Fratelli d'Italia, le altre due forze della coalizione di centrodestra, che hanno già annunciato il loro 'sì'. I sei ...

Legittima difesa - la Camera approva il corpo della riforma - : Il provvedimento, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini, sarà votato in via definitiva domani da Montecitorio. Il testo tornerà poi al Senato. Pd e FI attaccano il M5s, in "imbarazzo" per la ...

riforma della legittima difesa - de Bertolini preoccupato : ''Pericolosa modifica che innesca un'idea di giustizia privata'' : Per come conosco il caso Peveri, cioè dalla cronaca giudiziaria, ritengo che questa vicenda con la legittima difesa a nulla rilevi. Il caso è diverso. Per quello che a me consta non è nemmeno stata ...

Toghe - Md all’assalto della Lega : “La loro legittima difesa si ispira alla vendetta - il ddl Pillon è controriforma devastante” : Dalla legittima difesa al ddl Pillon, dal decreto sicurezza alla “deriva xenofoba e razzista” contro i migranti. Il discorso di Maria Rosaria Guglielmi, segretaria di Magistratura democratica, all’apertura del XXII Congresso della corrente delle Toghe di sinistra a Roma, è un assalto alla Lega e a tutte le politiche portate avanti da Matteo Salvini. Se il disegno di legge sulla legittima difesa è ispirato da “un’idea ...

Legittima difesa - Anm : “Bene il rinvio della riforma. Speriamo sia per sempre - non serve”. Ma Bongiorno : “Si farà” : Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa” è una buona notizia, Speriamo che sia sine die”. L’Associazione nazionale magistrati, dopo la notizia che Matteo Salvini ha accettato di far slittare l’intervento, anche alla luce delle forti tensioni dentro i 5 stelle sul tema, si è schierata ancora una volta contro il provvedimento. “Noi vogliamo che la riforma non si faccia”, ha ...

Copyright - via libera della commissione del Parlamento Ue alla riforma. Editori soddisfatti. M5s : “Ferita libertà rete” : Esultano gli Editori ma anche Pd e Forza Italia, mentre i 5 Stelle parlano di “ferita alla libertà della rete”. La commissione affari giuridici del Parlamento europeo ha dato luce verde all’accordo informale che era stato raggiunto tra i negoziatori del Consiglio e l’Eurocamera sulla riforma del Copyright, che a settembre era stata approvata dalla plenaria a Strasburgo. Il testo è passato con 16 voti a favore, 9 contrari e zero ...

Precari della ricerca - Tar del Lazio apre la strada alla stabilizzazione. La riforma Madia escludeva gli assegnisti : Grazie a una sentenza del Tar del Lazio sarà più facile per i Precari della pubblica amministrazione ottenere un contratto a tempo indeterminato. Risorse permettendo. Il 18 febbraio il Tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso presentato da una ricercatrice Precaria dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) che era stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione di 76 unità di personale adottata dall’ente. Una vittoria ...

Referendum - ok della Camera alla riforma : ora testo passa al Senato : Sì della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di Referendum. Il testo, approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti, ora passa al Senato. A favore della riforma hanno ...

Primo via libera della Camera alla riforma costituzionale sul referendum : Sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Il testo, approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti, ora passa al Senato.A favore della riforma hanno votato M5S e Lega, contro Pd, FI, minoranze linguistiche, mentre Leu e Fdi si sono astenuti. Dopo che il presidente Roberto Fico ha proclamato l'approvazione, tutti i deputati di M5s hanno lungamente applaudito e alcuni di essi si ...

La riforma che cambierebbe il destino della giustizia amministrativa in Italia : "Come ho spiegato nella relazione preparata per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Tar del Lazio rappresenta un 'unicum' nel panorama della giustizia amministrativa in Europa, per l'importanza e la delicatezza del contenzioso che gli è riservato. In quasi tutti i Paesi europei che hanno un sistema di giustizia amministrativa, il riparto di competenze tra gli organi giudiziari è molto più articolato e complesso che in Italia. Questo ...

Berlusconi : "L'arresto dei Renzi? Se il Pd avesse accettato la riforma della giustizia..." : 'Sono cose che in un paese civile non accadrebbero', ha sottolineato il Cavaliere, ' Credo che umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe ...