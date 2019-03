La rete elettrica europea è pronta a resistere ad eventi meteo estremi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Dalla simulazione pubblicata sulla rivista Joule, dal gruppo dell’Università danese di Aarhus, coordinato da Smail Kozarcanin, emergerebbe che laè a prova di, grazie all’utilizzo delle fonti alternative di energia, come eolico e solare. “Le temperature possono aumentare e il livello degli oceani puo’ salire, ma – scrivono i ricercatori – non ci saranno problemi di elettricità nelle nazioni con elevate capacita’ di produrre energia da fonti eoliche e dal Sole“. La simulazione ha riguardato la quantità di energia prodotta da turbine eoliche e pannelli solari e la domanda di energia in tutti i paesi europei nell’ambito di tre scenari di riscaldamento globale più comuni fino al 2100. Il risultato ha evidenziato che, nonostante gliprevisti dai futuri scenari climatici, lo ...

