La PORTA ROSSA 2 : anticipazioni quinta puntata di mercoledì 13 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni quinta puntata di ...

Anticipazioni La PORTA ROSSA 2 : una lite tra Vanessa e Cagliostro : La porta rossa 2: cosa succederà nella quinta puntata? Nonostante le partite di calcio su Rai Uno, La porta rossa 2 mantiene un pubblico affezionato che quasi fatica ad aspettare la puntata successiva, tanta è la curiosità di sapere cos’altro può ancora succedere. Chi è il vero colpevole? Tutti, ormai, sembrano poter essere implicati nella […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: una lite tra Vanessa e Cagliostro proviene da ...

La PORTA ROSSA 2 quinta puntata : trama e anticipazioni 13 marzo : LA Porta Rossa 2 quinta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento mercoledì 13 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 13 marzo La Porta Rossa 2 quinta puntata – episodio 9. Vanessa frequenta Federico, anche se non ...

La PORTA Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La PORTA ROSSA 2 - svelata la natura della Fenice : anticipazioni mercoledì 6 marzo : Quarto appuntamento con la seconda stagione de La Porta Rossa, la serie crime che strizza l’occhio anche al fantastico e al soprannaturale ideata e scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. mercoledì 6 marzo, su Rai2, a partire dalle 21.25 vanno infatti in onda il settimo e l’ottavo episodio, sempre con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliastro, sempre decisamente morto ma, al contempo, piuttosto attivo. Al suo fianco ...

LA PORTA ROSSA 2 - QUARTA PUNTATA/ Anticipazioni : info replica streaming e social : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni QUARTA PUNTATA 6 marzo: il processo sulla morte di Cagliostro è inquinato mentre per Anna continuano i pericoli.

La quarta puntata de La PORTA ROSSA 2 svela la verità sulla Fenice e Jonas? Anticipazioni 6 marzo : La morte di Piras ha cambiato le carte in tavola nella quarta puntata de La Porta Rossa 2. Nell'ultimo episodio andato in onda, Anna è la principale sospettata per aver indotto il magistrato al suicidio. Braccata e spaesata, la donna compie un gesto disperato: si dà alla fuga e abbandona sua figlia Vanessa. Intanto, Cagliostro continua ad indagare sulla fitta rete che collega alla Fenice, misteriosa confraternita di cui non si conosce nulla, ma ...

La PORTA ROSSA 2 - quarta puntata/ Anticipazioni - video : Anna sola contro tutti ma... : La porta rossa 2, Anticipazioni quarta puntata 6 marzo: il processo sulla morte di Cagliostro è inquinato mentre per Anna continuano i pericoli.

La PORTA ROSSA 2 - trama quinta puntata : una notizia sconvolgente : Anticipazioni La porta rossa 2, quinta puntata: l’indagine di Anna Stasera andrà in onda la quarta puntata de La porta rossa 2. La fiction con Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliostro e di Gabriella Pession in quelli di sua moglie Anna diventa sempre più avvincente. Cosa accadrà nella quinta puntata de La porta rossa 2 in onda su Raidue il 13 marzo? Sull’arma che ha ucciso Cagliostro c’erano le impronte di Piras. ...

Replica La PORTA ROSSA - puntata del 6 marzo visibile su Rai Play : Torna l'appuntamento con La Porta Rossa 2, nella quarta puntata che verrà trasmessa stasera, 6 marzo 2019, a partire dalle ore 21.25 su Rai Due. La fiction con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession è pronta a sorprendere con molti colpi di scena. Chi non avesse modo di vedere l'episodio in diretta tv, sappia che è possibile visionarlo in Replica con lo streaming, in modo molto semplice ed intuitivo. Anticipazioni La Porta Rossa 2, si ...

La PORTA ROSSA 2 - anticipazioni quarta puntata : Sembra farsi lontana la scoperta della verità per il protagonista de La Porta Rossa 2, la fiction di Raidue con Lino Guanciale nei panni del Commissario Cagliostro. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 6 marzo 2019, alle 21:20, Cagliostro continua a lottare contro il tempo per capire chi rapirà sua figlia.La Porta Rossa, anticipazioni quarta puntata</h2 Nel primo episodio, Cagliostro è sempre più preoccupato perché le sue indagini ...

La PORTA ROSSA 2 : trama e anticipazioni - quinta puntata 13 marzo : La porta rossa 2: trama e anticipazioni, quinta puntata 13 marzo Prosegue la seconda stagione della serie tv che vede come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. La quinta puntata de La porta rossa 2 andrà in onda mercoledì 13 marzo. La seconda stagione è costituita da ben sei puntate e, ognuno di esse, è un passo avanti verso la risoluzione del caso su cui il commissario Cagliostro sta indagando. Alla fine della prima ...