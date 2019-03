La pace che non arriva mai tra israeliani e palestinesi

Objects in Space : il gioco spaziale che unisce open world e azione furtiva è disponibile in versione completa per PC - Mac e Linux : 505 Games annuncia la pubblicazione della versione 1.0 del nuovo videogioco in stile open world/stealth: Objects in SpaceObjects in Space è un gioco open world di azione furtiva e di commercio ambientato su Apollo, un enorme ammasso di stelle a decine di anni luce dalla Terra, popolato da gigantesche corporazioni, criminali organizzati, governi planetari corrotti e minacciosi pirati spaziali. Il giocatore interpreta il ruolo di capitano di ...

Sci alpino - Sochi non ha pace : cancellato anche il secondo supergigante femminile : Le qualificate italiane nella velocità per le finali di Cdm a Soldeu Si conclude con un altro annullamento il fine settimana di Coppa del mondo femminile a Sochi, Rus,. Dopo la cancellazione della ...

Perché Macron va da Fazio per fare pace con l'Italia : Parigi. Lo ha annunciato oggi pomeriggio con un tweet: “Domenica @chetempochefa ha l’onore di intervistare il Presidente della Repubblica Francese @EmmanuelMacron”. Fabio Fazio, conduttore della trasmissione più seguita della domenica sera catodica italiana, intervisterà l’inquilino dell’Eliseo a du

Citroën SpaceTourer - Con la concept Citroënist - anche la bicicletta Martone : Al Salone di Ginevra, la Citroën presenterà Rider The Citroënist di Martone, una bicicletta in edizione limitata, progettata come oggetto di mobilità sostenibile, con gli stessi colori della SpaceTourer The Citroënist concept, una monovolume/van da campeggio. Telaio, sella e manubrio bianchi, pneumatici neri e catena rossa, segno distintivo di Martone Cycling. La SpaceTourer Citroënist concept si ricollega alla storia del marchio, ...

F1 – Test Barcellona : non c’è pace per la Ferrari - Vettel costretto a parcheggiare la SF90 a bordo pista [FOTO E VIDEO] : Il pilota tedesco è stato costretto ad abbandonare la propria monoposto all’esterno di curva 2, la causa potrebbe essere un non corretto montaggio di uno pneumatico Nuovi guai per la Ferrari nell’ultimo giorno di Test a Barcellona, Sebastian Vettel infatti è stato costretto a parcheggiare la propria monoposto all’esterno di curva 2 in piena simulazione gara. Il tedesco aveva appena iniziato il 42° dei 66 giri previsti, ...

Manchester United - polemica - e poi pace - con le figurine disegnate : In Inghilterra ha fatto rumore la battaglia tra il Manchester United e Panini Cheapskates , un gruppo di persone che - quasi per scherzo - ha iniziato a disegnare le classiche figurine per risparmiare ...

Roberto Palpacelli - il tennista più forte di tutti che si è distrutto con l'eroina : «Ho gettato una carriera, non la vita». Vero: è ancora vivo e neppure lui ha ben chiaro come sia possibile. Lui è Roberto Palpacelli, tennista, tossicodipendente, alcolizzato. "Il Palpa - Il più forte di tutti", recita il titolo del libro scritto con Federico Ferrero (Rizzoli, euro 18). L'antieroe d

Dina Dore - via la salma dalla tomba del marito che la fece uccidere : “Ora può riposare in pace” : Suo marito Francesco Rocca la fece uccidere per poter stare liberamente con l'amante-assistente. Dina Dore fu sorpresa dal killer nel garage di casa, a Gavoi, e soffocata davanti alla figlioletta Elisabetta, di pochi mesi. Oggi la piccola vive con la zia, che ha chiesto e ottenuto la traslazione della salma di Dina dalla tomba del marito, oggi all'ergastolo. "Ora può riposare in pace".Continua a leggere

Giancarlo Magalli - lo strazio per la morte di Gabriele La Porta : il rimpianto che non gli dà pace : Giancarlo Magalli esprime il suo cordoglio per la morte del volto Rai Gabriele La Porta. "Vengo oggi a sapere che è scomparso Gabriele la Porta, uomo di cultura, ex conduttore del palinsesto notturno della Rai ed ex direttore di Raidue", scrive il conduttore su Facebook, "Nell’apprenderlo mi rendo c

Randy Fowler : "Temo che mio fratello Kevin Spacey si uccida" : Randy Fowler il fratello di Kevin Spacey , l'attore due volte premio Oscar caduto in disgrazia dopo essere stato accusato di molestie , teme che possa compiere un gesto estremo come il suicidio. Dalle ...

Le Iene-Zaniolo - pace fatta : per mamma Francesca anche un mazzo di rose giallorosse [FOTO] : L’inviato della trasmissione di Italia1 si è presentato a casa della famiglia Zaniolo per scusarsi e consegnare un mazzo di rose alla mamma del calciatore Tutto dimenticato, grazie ad una visita e ad un mazzo di rose giallorosse. Tra Le Iene e la famiglia Zaniolo è scoppiata la pace, dopo il servizio andato in onda domenica scorsa che aveva fatto infuriare non solo il giocatore della Roma, ma anche molti tifosi della squadra di ...

Fabrizio Corona fa pace con mamma Gabriella : «Certi amori non finiscono». I fan : «L'unica donna che non ti tradirà mai» : Fabrizio Corona e la foto con mamma Gabriella su Instagram. L'ex re dei paparazzi avrebbe dunque fatto pace con la madre dopo un lungo periodo in cui non si sarebbero rivolti la parola. Anche in...