La lezione di vita di Batistuta al figlio che lavora in copisteria | Potrei dargli

Batistuta e la lezione di vita al figlio : "Potrei mantenerlo ma deve sudarsi i soldi" : Gabriel Omar Batistuta è stato uno degli attaccanti più forti del mondo e nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di tre club argentini, Newell's Old Boys, River Plate e Boca Juniors per poi approdare in Italia. In Serie A, il Re Leone ha giocato per ben nove stagioni con la Fiorentina con cui ha giocato la bellezza di 332 partite segnando caterve di gol, 207 in tutte le competizioni così suddivise: 168 in Serie A, 24 in Coppa Italia, 2 in ...

La vita è impura. La lezione di Darwin ai nazisti : Günther fu docente di Antropologia politica a Berlino negli anni Trenta e tra i più influenti teorici del regime. Le sue tesi esprimono in modo esemplare la visione di un'umanità da plasmare all'...

Franco Bortuzzo a "Chi l'ha visto?" : la lezione di vita del papà di Manuel : Ospite di Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto?" su RaiTre, il padre di Manuel Bortuzzo - il nuotatore di 19 anni ferito...

John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi - il motivo : “Ho capito la lezione” : John Vitale lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso legato a Barbara D’Urso John Vitale non diventerà un naufrago ufficiale dell’Isola dei Famosi, poiché ha scelto di abbandonare il gioco ancora prima del televoto che lo vedeva scontrarsi con Yuri Rimbaldi. Quest’ultimo ha avuto così l’opportunità di entrare a far parte ufficialmente nel cast senza […] L'articolo John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi, ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore tra musica e parole per una lezione di vita : Cita Oscar Wilde, Bob Marley e Luigi Pirandello, parla di politica, della sua famiglia, dei Lupi, che lo seguono ovunque e lo sostengono sempre. La Lectio Magistralis che Ermal Meta ha tenuto alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba (Cuneo) è una riflessione a cuore aperto il cui fil rouge è, ovviamente, la musica. "Le parole sono pericolose perché danno forma ad una cosa altrettanto pericolosa che si chiama idea e le idee sono molto ...

Basket - genitori insultano l’arbitro. Coach Under 13 ritira la squadra : “Una lezione di vita”. Petrucci : “Gesto di buon senso” : “Ho voluto dare una lezione di vita, più che di gioco”. Dopo aver ritirato dal campo i suoi ragazzi dell’Under 13, perdendo a tavolino una partita che stava vincendo, perché i genitori della squadra avversaria insultavano il giovane arbitro, neanche 14enne, Marco Giazzi parla e spiega come è nato il suo gesto. L’allenatore dell’Amico Basket Carpenedolo non ha esitato un attimo perché “dobbiamo far capire che ...