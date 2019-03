La legittima difesa e il malinteso sulla dissidenza interna al M5s

legittima difesa - la Camera approva : 373 voti a favore. M5S : in 25 si sfilano : Dopo l’esito l’esultanza, anche con striscioni, dai banchi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Il M5S: «Non porterà al Far West» ma 25 grillini non votano

La lealtà costa un maxi-strappo ai 5 stelle. Passa la legittima difesa - l'ala sinistra M5S non vota : "Graaande Molteni". Davide Tripiedi si affaccia nel cortile della Camera dove i deputati della Lega si prestano a foto con cartelli che recitano "La difesa è sempre legittima". Il deputato 5 stelle sorride, scherza con il sottosegretario leghista, uno dei padri della legge fortemente voluta da Matteo Salvini. È uno dei 25 onorevoli del Movimento che non hanno partecipato al voto ("Non ho fatto in tempo – dirà poco dopo ...

legittima difesa - i 5 stelle si spaccano (già) al primo voto decisivo : La Camera ha approvato il disegno di legge sulla Legittima difesa con i voti di tutto il centrodestra, ma spicca la corposa...

legittima difesa - Dall’Osso (FI) agli ex colleghi del M5s : “In Forza Italia sono libero - fate come me : uscite dall’Aula” : “Da deputato di Forza Italia voterò liberamente e quindi invito i miei ex colleghi del Movimento 5 stelle a votare come me e a lasciare l’Aula”. Questo l’invito dell’ex pentastellato Matteo Dall’Osso, passato lo scorso dicembre in polemica con il suo ex movimento al partito di Berlusconi. Dall’Osso ha annunciato in Aula la sua posizione, poco prima del voto sul ddl sulla Legittima difesa, poi approvato ...

legittima difesa - la Camera approva. Ovazione Lega e cartelli di Forza Italia - M5s in silenzio. E il Pd lo applaude sarcastico : La Camera ha approvato con 373 sì il provvedimento sulla Legittima difesa, che tornerà ora al Senato per il via libera definitivo, previsto per la fine di marzo. Al momento dell’apprOvazione è scattata l’Ovazione della Lega e dei gruppi di destra, tutto mentre tra i banchi di Forza Italia sono stati esposti degli striscioni ironici verso lo stesso Carroccio con scritto “Finalmente una cosa di centrodestra”. Un ...

La difesa è sempre legittima : sì della Camera con 373 voti. Ma 25 M5S non votano : Via libera della Camera alla riforma della legittima difesa con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. Festeggiano con striscioni Lega e Forza Italia, di nuovo alleati come un tempo. Protestano Pd e sinistra, soffre il M5S che conta 54 assenti al momento del fatidico sì: 29 giustificati dalla “missione”, 25 espressamente dissidenti sono ri...

legittima difesa - M5S : non sarà Far West : ANSA, - ROMA, 6 MAR - "Che nessuno si metta in testa che con questa legge ci sarà il Far West. Ci sarà sempre un'indagine e spetterà sempre al giudice valutare la legittimità della difesa. Una cosa è ...

legittima difesa - sì della Camera : fronda M5S - in 25 non votano - : Montecitorio ha approvato il ddl con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. Dal 26 marzo la terza lettura al Senato. Il Movimento: "Non sarà un far west". FI espone striscioni con scritto: "...

legittima difesa - cosa prevede la nuova legge : L a Legittima difesa sarà sempre presunta , ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. E' questo il fulcro d ella legge approvata dalla Camera che ...

legittima difesa - ok della Camera al ddl con 373 sì : 25 pentastellati hanno votato contro : Applausi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Dal 26 marzo il provvedimento andrà al Senato per la terza lettura.

legittima difesa - sì della Camera con 373 voti a favore. Strappo M5S : in 25 non votano : Il voto è stato accolto dagli applausi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Dal 26 marzo il provvedimento passerà al vaglio del Senato per la terza lettura

legittima difesa : che cos’è il «grave turbamento» di cui parla la legge | La videoscheda : La nuova legge non abolisce il reato di eccesso colposo di Legittima difesa ma allarga i casi in cui l’uso delle armi da parte di un derubato è consentito dalla legge

legittima difesa - via libera della Camera alla legge di Salvini : sfregio grillino - quanti voti mancavano : Via libera al disegno di legge sulla Legittima difesa alla Camera, dove è stato approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. alla fine della votazione sono partiti gli applausi dai banchi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. La novità introdotta dalla legge fortemente voluta d

legittima difesa : ok ddl - va a Senato : ANSA, - ROMA, 6 MAR - La Camera ha approvato il disegno di legge sulla Legittima difesa. Il provvedimento è passato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti. Al voto sono scoppiati gli ...