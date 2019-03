La legge Merlin non è incostituzionale

Prostituzione - la Consulta salva la legge Merlin : Prostituzione, la Consulta salva la legge Merlin La Suprema Corte ha dichiarato “non fondate” le questioni sollevate dalla Corte d'Appello di Bari sul reclutamento e il favoreggiamento della Prostituzione. Secondo i giudici pugliesi punire questi atteggiamenti comprometterebbe la libertà sessuale ed ...

Prostituzione - la Consulta salva la legge Merlin : 'Non è anticostituzionale' : La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la Prostituzione come un'...

Silvio Berlusconi - la Consulta respinge il ricorso sulla legge Merlin : perché per lui è una grana : "La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019". È quanto si legge in una nota della Consulta che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità cost

Case chiuse - la Corte costituzionale salva la legge Merlin : 28 aprile 2017 La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione ...

No alle case chiuse - Corte Costituzionale 'salva' la legge Merlin : infondate le questioni di illegittimità : La Corte Costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un'...

Per la Corte Costituzionale la legge Merlin del 1958 non viola la Costituzione : La Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità riguardante alcune norme contenute nella “legge Merlin”, la legge del 1958 che introdusse in Italia i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione e che abolì le case di tolleranza (chiamate

Prostituzione - la Consulta salva la legge Merlin - : La Suprema Corte ha dichiarato "non fondate" le questioni sollevate dalla Corte d'Appello di Bari sul reclutamento e il favoreggiamento della Prostituzione. Secondo i giudici pugliesi punire questi ...

Processo escort - la Consulta salva la legge Merlin : ROMA - La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un'...

Processo escort Bari - la Consulta “salva” la legge Merlin e il processo a Tarantini : Era il 6 febbraio 2018 quando a sorpresa la III Corte d’appello di Bari inviò gli atti alla Consulta per un vaglio di legittimità della legge Merlin. I giudici dinanzi ai quali si stava celebrando il processo di secondo grado sulle donne accompagnate fra il 2008 e il 2009 dall’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini nelle dimore dell’allora presidente del Consiglio, avevano accolto l’istanza presentata dai difensori e sospeso il processo. ...

La Consulta salva la legge Merlin : "Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione restano reato" : La legge Merlin non è incostituzionale e il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione continueranno a essere considerati reato. Lo ha stabilito la Consulta che si è pronunciata sulle questioni sollevate dalla Corte d'appello di Bari nell'ambito del processo Escort nel quale è imputato, tra gli altri, l'imprenditore Gianpaolo Tarantini.I giudici baresi sostenevano, in particolare, che la prostituzione fosse ...

Consulta salva la legge Merlin : 'Prostituzione non è libertà sessuale' : 'La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019'. E' ...

La legge Merlin non è anticostituzionale : La legge Merlin, che 61 anni fa smantellò le case chiuse, non viola la costituzione. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Bari riguardo il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge approvata nel 1958. la questione era stata sollevata nell'ambito del processo sulle donne portate, ...

Consulta salva legge Merlin : La Corte costituzionale ha ritenuto che non è in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin , quella cioè di configurare la prostituzione come un'...

Processo escort - la Consulta salva la legge Merlin : Secondo la Corte è in linea con la Costituzione il principio che "la prostituzione è lecita ma va punito chi sfrutta"