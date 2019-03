La Lega di Crotone criticata per un volantino ‘sessista’

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) È un 8 marzo, quello che sta per arrivare, destinato a restare nella memoria della sezione giovani dellaSalvini Premier di, che ha postato sulla propria pagina Facebook un manifesto ideato per la prossima festa della donna. Emblematico il titolo del: “Chi offende la dignità della donna?” Seguono 6 punti che dovrebbero rispondere al suddetto interrogativo. Ad esempio, si dice che offende la dignità della donna chi culturalmente ne contrasta il ruolo naturale di promozione e sostegno alla vita e alla famiglia; nelse si condannano anche le quote rosa e la pratica dell’utero in affitto, insieme a ogni idea in grado di suscitare un “atteggiamento rancoroso” nei confronti dell’uomo. E non solo: per illeghista offendono la dignità della donna anche le proposte di legge che vorrebbero sostituire ‘papà’ e ‘mamma’ con ‘genitore 1’ e ‘genitore ...

marcofurfaro : Avevano sbagliato in tipografia, questo è il vero volantino sulle donne fatto dalla #Lega di #crotone… - petergomezblog : Volantino leghista denigratorio verso le donne Ministre M5s insorgono: “Messaggio scioccante” - Pinucciosono : già il fatto che ci sia la lega a #Crotone non può deporre a favore di ragionamenti sensati -