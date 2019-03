La follia di Sergio Ramos | il giallo ‘volontario’ condanna i Blancos | è la fine di un

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Si è giocata una clamorosa giornata valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, sono scese in campo Real Madrid ed Ajax, incredibile eliminazione da parte dei, si interrompe l’egemonia da parte del club spagnolo, stagione che a questo punto può essere considerata fallimentare con l’eliminazione dalla Coppa del Re ed il Barcellona lontanissimo in campionato. Impresa da parte del club olandese che vince con il netto risultato di 1-4. Partita da dimenticare per il Real Madrid, in particolar modo i difensori. Non ha preso parte al match, lo spagnolo si era fatto ammonire volontariamente nella partita d’andata per saltare la gara di ritorno ed essere a disposizione per la gara d’andata dei quarti di finale. Peccato che non ci sarà alcuna partita per il Real Madrid, incredibilmente eliminato dall’Ajax. E’ ladi un ...

