La figlia di Meghan Markle e Harry si chiamerà Diana? In Gran Bretagna ne sono (quasi) certi

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Un nome pesante da portare sulle spalle. Un’eredità da custodire gelosamente. Il nome, indimenticabile per il popolo britannico. Sicosì ladie del principe. Almeno secondo i bookmakers britannici che lo hanno quotato come più probabile in caso di sesso femminile del prossimo Royal Baby di casa Windsor. Una nuova principessaa corte è ciò che predicono le quote, ma è soprattutto il sogno di coloro che hanno amato e continuano ad amare Lady D.Il nomeè quotato 10 a 1 in lieve vantaggio su Alice, che insegue a 12 a 1. Pià staccate invece Victoria e Alexandra. Ad oggi il nome della principessa del Galles è stato utilizzato solamente nel caso di Charlotte, che si chiama Charlotte Elizabeth. Un’idea che andrebbe a sgretolarsi immediatamente qualora il figlio die del principefosse un maschietto. In quel caso il favorito è Arthur, quotato 12 a 1. Alle sue spalle a pari merito troviamo Edward e James, entrambi quatati 16 a 1.