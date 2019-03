La Ferragni ancora nella bufera | Ma quella pelliccia è vera? Vergognati

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Non è una novità per Chiarafinisce nel mirino degli haters. L"influencer più spesso cade vittima di ingiurie e critiche molto aspre. Questa volta i commenti arrivano per una giacca diche laha indossato per il suo week-end romano insieme a Fedez e alla sua famiglia.In una foto, il voluminoso cappotto Fendi color arancio con collo di, è stato preso di mira molto pesantemente. Il motivo? Lanon sarebbe ecologica. "Ma, per caso??", scrive un utente. "Sei Vergognosa" commenta un altro followers. "Fendi è una maison che è nota proprio perché usa pelli animale. Chiara, ti ammiro ma questo non lo dovevi proprio fare" si legge sotto al post. A quanto pare non è stata apprezzata la scelta di sponsorizzare un marchio che, solitamente, non usa pelli sintetici. Gli haters senza saperlo si sono scagliati però sulla persona ...

Beatric78616781 : RT @riky7372: @smusiofficial @danielamartani @ChiaraFerragni Vergognoso che nel 2019 con l’evoluzione e la tecnologia che ha creato capi si… - danielamartani : RT @riky7372: @smusiofficial @danielamartani @ChiaraFerragni Vergognoso che nel 2019 con l’evoluzione e la tecnologia che ha creato capi si… - riky7372 : @smusiofficial @danielamartani @ChiaraFerragni Vergognoso che nel 2019 con l’evoluzione e la tecnologia che ha crea… -