La Ferragni (ancora) nella bufera : "Ma quella pelliccia è vera? Vergognati" : Non è una novità per Chiara Ferragni finisce nel mirino degli haters. L"influencer più spesso cade vittima di ingiurie e critiche molto aspre. Questa volta i commenti arrivano per una giacca di pelliccia che la Ferragni ha indossato per il suo week-end romano insieme a Fedez e alla sua famiglia.In una foto, il voluminoso cappotto Fendi color arancio con collo di pelliccia, è stato preso di mira molto pesantemente. Il motivo? La pelliccia non ...