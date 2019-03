La donna che non riconosce i volti dei propri cari | ecco la storia della sua rara malattia

Sudafrica - stupra donna incinta in casa : arriva il marito e lo ammazza con un machete : Una terribile storia quella proveniente dal Sudafrica, precisamente dalla cittadina di Tongaat, a nord di Durban, dove si è verificato prima lo stupro di una donna e poi un drammatico omicidio. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, una donna incinta al quinto mese è stata stuprata da un uomo all'interno della sua stessa abitazione. Mentre le violenze sessuali avvenivano, però, il marito della donna ha sorpreso lo ...

Lorella Cuccarini : “Una donna di 53 anni che non sa che si vota ogni 5 anni è come una donna che non sa come si fanno i figli : “Noi non votavamo veramente per le politiche da 10 anni, 9 anni”, ha detto Lorella Cuccarini ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La sua affermazione ha dato il via a una serie di battute più o meno ironiche sui social tanto che l’hashatg #Cuccarini è diventato virale. E ora la stessa ex ballerina risponde alle critiche: “Può anche capitare che io dica una stupidaggine – ha detto a L’Aria che Tira – Io ...

Auguri Festa della donna : dediche dolci e romantiche da spedire al proprio amore : La Festa della Donna è ormai alle porte ed è giunto il momento di mettersi alla ricerca di un regalo o di un semplice pensiero per la persona che si ama in occasione dell'importante avvenimento. Insieme alla mimosa, che non può mancare l'8 marzo, una frase ad effetto risulterà di certo gradita alla propria moglie, fidanzata, compagna o semplicemente alla Donna del vostro cuore. Sono tante le proposte da poter prendere in considerazione nel ...

Festa della donna : perche' e' l'8 Marzo Storia e origini : l'8 Marzo è la Festa della Donna: una giornata dedicata a temi importanti che ruotano attorno al mondo femminile tra cui sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e...

Sijia Chen - ESCLUSIVA ad una delle protagoniste del programma 'donnavventura' : La bellissima Sijia Chen di 'Donnavventura' ci parla dei suoi numerosi viaggi Hai girato il mondo e diversi continente nella spedizione televisiva: qual è il posto che ti ha colpito maggiormente e ...

Donatella Milani : «Ad Ora o Mai Più sono stata lesa come insegnante e come donna. Rettore mi ha detto che sono una stron*a ma anche una grande» : Vieni da Me Non c’è due senza tre. Donatella Milani ritorna a Vieni da Me per fare un bilancio, insieme alle sue colleghe Jessica Morlacchi e Barbara Cola, dell’esperienza ad Ora o Mai Più, che sabato ha chiuso i battenti con la vittoria di Paolo Vallesi. sono state le sue parole, non propriamente lusinghiere verso il programma e i maestri, a catalizzare l’attenzione. La cantante giustifica, anzitutto, la frase pronunciata ...

Scippa una donna e picchia un giovane che voleva aiutarla : Rapina in strada, ai danni di una donna, e pugno in faccia a un giovane che aveva cercato di difendere la vittima. Un 22enne vercellese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato, nei giorni ...

Martina Caruso è la nuova Chef donna Michelin 2019 : È raggiante Martina Caruso vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2019 by Veuve Clicquot che per il terzo anno ha scelto la migliore tra le Chef italiane nell’ambito di Atelier des Grandes Dames il progetto di Veuve Clicquot nato per sostenere e celebrare il talento femminile nell’alta ristorazione. Quest’anno è lei, Martina, una carriera che marcia a gran passo, che sembra quasi in contrasto con i suoi modi gentili e pacati ...

Pordenone - donna di origini asiatiche schiaffeggiata al bar : “Torna a casa tua” : Thananon Srichompoo, sessantenne di origini thailandesi ma da tempo in possesso anche di cittadinanza italiana, è stata presa a schiaffi e insultata dall'avventore di in bar di Pordenone, che tra le altre cose le ha detto: "A me devi rivolgerti in italiano”, "tu sputi nel piatto dove mangi", “Torna al tuo paese”.Continua a leggere

