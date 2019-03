La Corea del Nord riattiva sito missilistico Gli Usa | possibile un rafforzamento delle

Circa 11 milioni di nordCoreani vivono in uno stato di bisogno - quasi metà della popolazione è malnutrita : L’Organizzazione delle Nazioni Unite facendo seguito al rapporto “Priorità e necessità della Corea del Nord nel 2019“, denuncia che Circa 11 milioni di nordcoreani vivono in uno stato di bisogno e necessitano di assistenza di base, per fare fronte a difficoltà di carattere alimentare e di salute. A causa del crollo del 9% della produzione agricola (registrando il minimo storico), la situazione è destinata a peggiorare nei ...

Borse Asia altalenanti su stimoli economia cinese e nuove tensioni Corea del Nord : Le Borse dell'area Asia-Pacifico oggi sono altalenanti sostenute dalle aspettative di nuovi stimoli all'economia promessi dal governo cinese, ma anche appesantite dalle preoccupazioni per il riaccendersi di tensioni geopolitiche legate alla denuclearizzazione della Nord Corea.

La Corea del Nord sta ricostruendo un sito per lanciare i missili : Quello di Tongchang-ri, che aveva cominciato a smantellare la scorsa estate: non è una buona notizia per i colloqui con gli Stati Uniti

Insieme ai Samsung Galaxy S10 - SK Telecom inaugura in Corea del Sud la rete LTE da 1 - 2 Gbps : Sedici volte più rapido del "primo" LTE nato nel 2011: è capace di raggiungere 1,2 gigabit per secondo la rete inaugurata dall'operatore SK Telecom L'articolo Insieme ai Samsung Galaxy S10, SK Telecom inaugura in Corea del Sud la rete LTE da 1,2 Gbps proviene da TuttoAndroid.

Italia-Corea del Nord calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sara Italia-Corea del Nord la finalissima della Cyprus Cup di calcio femminile: azzurre e Nordcoreane hanno vinto i rispettivi gironi ed ora si affronteranno nell’atto conclusivo del torneo. La sfida si giocherà oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 17.00: per l’Italia si tratta della seconda Finale consecutiva dopo la confitta contro la Spagna della scorsa stagione. La diretta streaming del match sarà visibile sul sito ufficiale della ...

Corea del Sud : l'economia è cresciuta del 2 - 7 per cento nel 2018 : Seul, 05 mar 06:47 -, Agenzia Nova, - l'economia della Corea del Sud ha conseguito una crescita del 2,7 per cento nel 2018, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Banca centrale..., Git,

Italia-Corea del Nord - Finale Cyprus Cup 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Corea del Nord nella Finale della Cyprus Cup 2019, torneo internazionale di calcio femminile che si sta disputando a Cipro. La nostra Nazionale ha letteralmente dominato il proprio girone sconfiggendo Messico, Ungheria e Thailandia e ha staccato così il biglietto conclusivo per l’atto conclusivo della competizione da disputare contro la compagine asiatica che ha primeggiato nel proprio raggruppamento. Le ...

Difesa : Usa e Corea del Sud inaugurano nuova esercitazione congiunta "Dong Maeng" : L'amministrazione presidenziale sudCoreana aveva anticipato già nei giorni scorsi il lancio di una "nuova politica per la Penisola Coreana",... Il secondo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, ...

Nordcorea - stop a esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud : Roma, 3 mar., askanews, - Gli Stati Uniti e la Corea del Sud porranno fine alle loro grandi esercitazioni militari annuali congiunte, viste regolarmente come una provocazione dalla Corea del Nord. Lo ...

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno deciso di interrompere delle esercitazioni militari comuni che svolgevano ogni anno : Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno annunciato che interromperanno delle esercitazioni militari comuni che svolgevano ogni anno. Gli analisti lo considerano un tentativo di andare incontro a una richiesta esplicita della Corea del Nord, da sempre molto

Da lunedì al via le esercitazioni militari tra USA e Corea del Sud - : L'obiettivo delle manovre sarà quello di perfezionare gli aspetti strategici, operativi e tattici delle operazioni militari nella penisola Coreana. Al posto delle precedenti esercitazioni congiunte ...