L' 8 marzo e il volantino dei leghisti di Crotone che infiamma il governo | e i social

Da Trony arriva una “Primavera di novità” : ecco il volantino valido fino al 23 marzo in alcuni negozi : Da Trony arriva una "Primavera di novità": ecco il volantino valido fino al 23 marzo ma soltanto in alcuni punti vendita. Curiosi di scoprire quali? L'articolo Da Trony arriva una “Primavera di novità”: ecco il volantino valido fino al 23 marzo in alcuni negozi proviene da TuttoAndroid.

8 marzo - Lega di Crotone fa volantino che denigra le donne. Ministre M5s : “Scioccante. I vertici prendano le distanze” : I giovani della Lega fanno un volantino contro le donne in occasione dell’8 marzo. Le Ministre M5s e la vicepresidente grillina della Camera intervengono chiedendo le distanze da parte del Carroccio: “E’ scioccante”, hanno scritto in una nota le rappresentanti 5 stelle del governo. Mentre Maria Edera Spadoni su Twitter ha scritto: “Sono come i fondamentalisti islamici”. L’iniziativa del gruppo locale ha ...

8 marzo - Lega di Crotone fa volantino che denigra le donne. Ministre M5s : “Scioccante” : La Lega di Crotone, sezione giovani, fa un volantino contro le donne in occasione dell’8 marzo. Le Ministre M5s e la vicepresidente grillina della Camera intervengono chiedendo le distanze da parte del Carroccio: “E’ scioccante”, hanno scritto in una nota le rappresentanti 5 stelle del governo. Mentre Maria Edera Spadoni su Twitter ha scritto: “Sono come i fondamentalisti islamici”. L’iniziativa del ...

8 marzo : volantino della Lega sulla donna - Pd all'attacco : 'La riporta al Medioevo' : "Mi auguro sia uno scherzo di cattivo gusto, ma se così non è, come temo, il vicepremier Salvini dica chiaramente se è questa l'idea di donna che Lega e governo vogliono far passare nel Paese". Lo ...

Il volantino dei leghisti di Crotone per l'8 marzo : "Difendere il ruolo naturale della donna" : Chi offende la dignità della donna? È la domanda che si sono posti i giovani leghisti di Crotone che sulla pagina Facebook "Lega Giovani Salvini Premier" hanno risposto con un volantino preparato per l'8 marzo. Un "manifesto" che non può non passare inosservato. Perché per i giovani salviniani, tra coloro che denigrano la donna ci sono quelli che sostengono "una cultura politica che rivendica una sempre più ...

Trony lancia il volantino “20+10” - valido fino al 31 marzo prossimo : Trony lancia il volantino "20+10", valido fino al 31 marzo prossimo: finanziamento in 20 rate a tasso zero e 10% di buono sconto su tanti prodotti L'articolo Trony lancia il volantino “20+10”, valido fino al 31 marzo prossimo proviene da TuttoAndroid.

Da Unieuro arrivano gli “Sconti batticuore anche a tasso zero” : ecco il volantino valido fino al 21 marzo : Da Unieuro arrivano gli "Sconti batticuore anche a tasso zero": ecco il volantino valido fino al 21 marzo. Pronti a scoprire gli smartphone in offerta? L'articolo Da Unieuro arrivano gli “Sconti batticuore anche a tasso zero”: ecco il volantino valido fino al 21 marzo proviene da TuttoAndroid.

Da Euronics continuano i “Maxi sconti” : ecco il volantino valido fino al 5 marzo : Da Euronics continuano i "Maxi sconti": ecco il volantino valido fino al 5 marzo. Curiosi di conoscere gli smartphone Android in offerta? L'articolo Da Euronics continuano i “Maxi sconti”: ecco il volantino valido fino al 5 marzo proviene da TuttoAndroid.

Da Expert “Il regalo è ad alta definizione” : ecco il volantino valido fino al 17 marzo : Da Expert "Il regalo è ad alta definizione", questo il nome del nuovo volantino. Curiosi di conoscere gli smartphone in offerta fino al 17 marzo? L'articolo Da Expert “Il regalo è ad alta definizione”: ecco il volantino valido fino al 17 marzo proviene da TuttoAndroid.