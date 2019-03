Juventus-Atletico Madrid in tv | canale e diretta streaming Orario e programma del ritorno

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Sono iniziati ieri i match didegli ottavi di finale della Champions League di calcio, che però saranno spalmati su due settimane per permettere ai due tabelloni delle principali competizioni continentali di allinearsi ai quarti di finale. Giocherà dunque martedì prossimo lain casa contro l’La Vecchia Signora sarà chiamata a ribaltare il pesante 0-2 rimediato all’andata al Wanda Metropolitano, stadio che sarà anche sede della finalissima della competizione, ma come mostrato ieri sera dall’Ajax, tutto è possibile e dunque anche i bianconeri potrebbero ribaltare il punteggio contro i Colchoneros.La sfida, che si giocherà martedì 12 marzo alle ore 21.00, sarà trasmessa intv in abbonamento su Sky, mentre lasarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà lalive ...

GoalItalia : La Juventus ci carica così ?? Il video emozionale per la sfida con l'Atletico #GetReady - forumJuventus : [GdS] Verso #JuveAtletico: 7giorni per cambiare la Juve. Cancelo e Bernardeschi non hanno convinto. Questo potrebbe… - forumJuventus : Tacchinardi: 'Guardiola unico, Zidane perfetto per la Juve. Ma non facciamo funerali, Allegri ha sbagliato una part… -