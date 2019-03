Juve | il nuovo sogno è Guardiola Ecco i cinque motivi per crederci

Joao Felix-Juventus - Paratici studia il nuovo colpo : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, il quale avrebbe catturato le attenzioni della dirigenza bianconera. Un affare che potrebbe entrare nel vivo già a partire dalla prossima estate. La Juventus potrebbe avanzare un’offerta reale e concreta. […] L'articolo Joao Felix-Juventus, Paratici studia il nuovo ...

Tonali-Juventus - piano bianconero : ecco quanto costerà il nuovo Pirlo : TONALI JUVENTUS- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Sandro Tonali, attuale centrocampista del Brescia e prossimo obiettivo di mercato delle big italiane ed europee. La Juventus osserva interessata, anche se ci sarà da valutare attentamente il da farsi in vista della prossima estate. La società lombarda valuta il giocatore […] More

Juve - per il dopo Allegri spunta un nuovo nome : Il recente periodo che sta passando Max Allegri con la Juventus non è dei migliori. Un segnale, vuoi o non vuoi, è anche la decisione intrapresa dal tecnico di cancellare i propri profili social: "I social sono come un mitra, se li dai in mano a tutti e poi capita un cretino, quello spara. Già non ci andavo mai, non ho mai letto né seguito polemiche o quello che mi scrivono, quindi non ho abbandonato i social per non leggere gli insulti". Il ...

Juventus e Massimiliano Allegri - un divorzio consensuale : ecco chi sarà il nuovo mister bianconero : Il contratto di Massimiliano Allegri con la Juve scade a giugno 2020, tuttavia appare sempre più difficile che si arrivi alla scadenza dell'accordo. Messo in banca il quinto scudetto di fila sulla panchina bianconera, Max è sempre più tentato dal chiedere ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici di essere

Pirlo e Del Piero di nuovo insieme - cena a Tel Aviv per i due ex Juventus : Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo insieme a Tel Aviv, i due ex calciatori bianconeri riuniti per cena “Back toghether“. Con questa frase Andrea Pirlo ha pubblicato in queste ore una foto accanto ad Alessandro Del Piero. I due ex campioni del mondo si sono ritrovati a Tel Aviv a cena. I due ex Juventus sono apparsi insieme dopo tanto tempo.L'articolo Pirlo e Del Piero di nuovo insieme, cena a Tel Aviv per i due ex Juventus ...

Mercato Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per il nuovo CR7 : Mercato Juventus – La Juventus guarda al futuro, all’interno di un efficace “amicizia” di Mercato col procuratore Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è Joao Felix, centrocampista offensivo o seconda punta classe 1999 del Benfica, per il quale c’è stato un incontro a Torino con il suo agente e il […] More

Icardi-Juventus - nuovo segnale? Spunta un like su Instagram -FOTO- : ?Icardi-Juventus – Il bomber nerazzurro continua a lanciare messaggi attraverso i social.La nuova mossa social di Maurito potrebbe far discutere ancora. Il centravanti ha pensato bene di lasciare il suo like all’amico Joao Cancelo. Nulla di particolarmente scandaloso se non fosse per il momento e per il post in questione in cui Joao celebrava la vittoria della Juventus sul Napoli, poi […] More

Juve - punizioni e centrocampo di nuovo ok. Ma con l'Atletico servono corsa - testa e gol : Di ritorno da Napoli con l'ottavo scudetto ben incartato in valigia, la Juve può concentrare ogni pensiero, ogni grammo di energia, sul ritorno di Champions. Sfumato dalla vista il sorriso bonario di ...

Zidane-Juventus - le ultimissime : spunta un nuovo retroscena : ZIDANE JUVENTUS- Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi a cavallo della prossima estate. Zinedine Zidane è pronto a dire sì alla Juventus, dopo aver messo da parte la recente offerta da parte del Chelsea. La sensazione è che l’ex fantasista bianconero abbia già deciso di dire sì alla Juventus. Per quel che riguarda Agnelli, Zidane rappresenterebbe […] More

Klopp-Juventus - nuovo retroscena! Tutto su Zidane e Guardiola : KLOPP JUVENTUS- Come evidenziato da “Calciomercato.com”, il Liverpool sarebbe pronto a blindare con forte decisione Klopp. Il tecnico rappresenterebbe la soluzione ideale per il presente e il futuro. Tuttavia, come accennato nelle scorse settimane da alcuni rumors di mercato, la Juventus sarebbe pronta a sondare con forte decisione la pista Jurgen Klopp. Un breve sondaggio […] More

Isco-Juventus - proposto un nuovo scambio : Paratici dice sì? : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco. Il centrocampista del Real Madrid, in rotta con Solari, avrebbe deciso di dire addio al club spagnolo per abbracciare una nuova esperienza di vita e professionale. Un addio al Real Madrid ormai certo e scontato, con Isco […] More

Milik ci sarà contro la Juve. Per lui pronto il nuovo contratto : Arriva da SKy la conferma che l’attaccante polacco dovrebbe esserci domenica sera per l’attesa sfida contro la Juve. Oggi a Castelvolturno ha svolto un lavoro differenziato, ma sarà solo Ancelotti a decidere chi far scendere in campo. ilik ci sarà domen ica. PePer Milik, il cui contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno 2021, la società azzurra avrebbe già pronto un rinnovo contrattuale da sottoporgli che prevederebbe non solo un ...

Romero-Juventus - arriva il nuovo Montero : ecco quando vestirà bianconero : ROMERO JUVENTUS- Come detto e ribadito nei mesi scorsi, la Juventus sarebbe ormai pronta a mettere le mani su Christian Romero, difensore argentino attualmente in forza al Genoa. Il club rossoblù ha confermato il forte pressing del club bianconero, ma è chiaro che, ora come ora, non esista ancora un accordo ufficiale. Il giocatore potrebbe […] More

Isco-Juventus - c’è il nuovo piano : ecco chi sarà sacrificato : ISCO JUVENTUS- Come detto e ribadito nelle scorse settimane e mesi, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione l’attuale situazione di Isco, il quale potrebbe lasciare il Real Madrid al termine dell’attuale stagione. Il centrocampista spagnolo piace parecchio alla dirigenza bianconera, la quale lo avrebbe individuato come potenziale rinforzo della prossima campagna acquisti estiva. Serviranno […] More