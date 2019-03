Jo Squillo abbandona L’Isola dei Famosi? L’annuncio di Alvin

lanostratv

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Isola dei: Joha avuto un malore? ParlaL’ultimo daytime de L’Isola deiè stato davvero pregno di polemiche. Cos’è successo stavolta? Dapprima c’è stato un durissimo confronto tra Marina La Rosa e Kaspar Capparoni, e successivamente c’è stato uno clamoroso scontro tra Luca Vismara e l’ex calciatore Ghezzal che ha lasciato tutti senza parole. Uno scontro che ha addirittura fatto scoppiare a piangere il giovane cantante, il quale ha confessato di aver temuto per la sua incolumità. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè sul finire della puntataha annunciato che Joè stata costretta adre momentaneamente Playa Uva per fare degli accertamenti. Un annuncio che ha fatto molto preoccupare i numerosi fan della cantante, i quali si sono subito riversati sulle pagine social del programma per chiedere ...