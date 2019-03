IX Stagione Concertistica “Musica ai Ss Apostoli – Concerto 10 Marzo

romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Domenica 10ore 18:30“Tra Antico e Moderno”Musiche di C. W. Gluck, G. P. Telemann, J. S. Bach, G. Ligeti, C. Debussy, J Hackett, S, Hackett, GenesisKing Crimson, M. Lo MuscioJohn Hackett, flautoMarco Lo Muscio, pianoforteUn vero “cammino tra antico e moderno”. Ad una parte classica (Gluck, Telemann, Bull e Debussy) si alterneranno brani di ispirazione antica (nella forma e sostanza), brani ispirati alla letteratura (Shakespeare, Tolkien, Verlaine, Stoker e Chambers) ed al repertorio Progressive di cui John Hackett è parte storico essendo uno fra i flautisti più importanti di questo genere ed avendo sempre suonato e collaborato con il fratello Steve, lo storico chitarrista dei Genesis.Il Duo Hackett/Lo Muscio collabora fin dal 2009 e si è esibito in Italia, Inghilterra, Polonia, Francia e Germania.ino sempre vivo.Ingresso / Ticket ...

