Istat:peggiora fiducia famiglie,imprese

L'indicatore anticipatore,indice 'spia' dell'andamento dell'economia italiana, "ha registrato un'ulteriore diminuzione confermando le difficoltà dell'attuale fase ciclica". Così la nota mensile, che rileva anche che "ladita". Tiene l'occupazione: crescono le unità di lavoro (+0,8%) e, per i dipendenti, le retribuzioni lorde, in uno scenario che per i prossimi mesi resta incerto. Pil in lieve calo nel IV trimestre;torna a salire l'inflazione, in un quadro complessivo di valori bassi.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

