Isola dei Famosi 2019 | Ghezzal polemico contro Marina e Luca e spaventa il ragazzo

Isola dei Famosi 2019 : Nina Moric difende Corona e attacca Belen : "Sei l'ultima che può fare la morale" : Nina Moric prende le difese dell'ex compagno Fabrizio Corona sulla vicenda Fogli, attaccando duramente sui social Belen Rodriguez.

Isola dei famosi - gli ex Pooh scendono in difesa di Fogli : Il settimanale Oggi pubblica le reazioni di tre ex dei Pooh alla gogna-tv cui è stato sottoposto l'amico Riccardo Fogli a L'Isola dei famosi. In un videomessaggio, Fabrizio Corona ha rivelato di avere le prove di una presunta relazione tra la moglie di Fogli e un suo amico, relazione da lei smentita: "Ho frequentato lei e Giampaolo Celli, ho fatto cene ed eventi con loro due", ha detto Corona. "Se ti metti con una donna più giovane devi ...

Isola dei Famosi 2019 - Viola Valentino : “Il comportamento di Corona nei confronti di Riccardo è sleale. Sono molto triste e inca**ata. Sono delle belve” : “Se il venticello si trasformasse in tempesta, Riccardo capirà cosa vuol dire fare del male alle persone. Non Sono stata tradita una volta, ma mille, diecimila volte. Sarebbe ripagato con la stessa moneta. Non so se l’accetterà con la stessa dignità. Lei può negare tutto ma ci Sono delle prove. O la mettano a tacere, o vedremo gli sviluppi”, aveva dichiarato Viola Valentino lunedì scorso a Storie Italiane parlando del caso ...

Isola dei Famosi 2019 - Barbara D’Urso : “Sono amica di Riccardo - non avrei agito così”. La moglie di Fogli : “Mio marito mi crede - il resto è schifo” : Il confronto a distanza all’Isola dei Famosi tra Riccrdo Fogli e Fabrizio Corona, con quest’ultimo presente con un filmato registrato, ha suscitato numerose polemiche per la violenza delle sue dichiarazioni e per la scelta del reality di affrontare la vicenda in questo modo. Le accuse sono note, l’ex re dei paparazzi sostiene che Karin Trentini, moglie del cantante, lo tradisca da quattro anni con un suo amico, tale Giampaolo ...

Barbara D'Urso sbotta contro Fabrizio Corona e l'Isola dei famosi : 'Non sono d'accordo' : In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di quello che è accaduto lo scorso lunedì all'Isola dei famosi. Fabrizio Corona, infatti, ha mandato un video-messaggio molto pesante a Riccardo Fogli in cui lo ha informato del presunto tradimento di sua moglie Karin. I modi adoperati da Corona sono stati davvero molto forti. Per questo motivo, sia lui che la produzione del reality show sono finiti al centro di una bufera mediatica. A ...

Isola dei Famosi 2019/ Il ritorno di Bettarini e Kaspar divide il gruppo - Soleil... : Isola dei Famosi 2019: Soleil Sorge sente la mancanza di Jeremias Rodriguez mentre Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni scombinano gli equilibri del gruppo.

Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto show ...

Isola dei Famosi - Jeremias esce al televoto - pronto a denunciare Aaron : Jeremias pronto a denunciare Aaron per diffamazione, poi esce al televoto Se l’anno scorso è stato Francesco Monte a minacciare Eva Henger di querela (che ha poi fatto davvero una volta tornato in Italia), quest’anno è stato Jeremias a dire in diretta di voler denunciare il figlio di Brigitte Nielsen. Sotto accusa è stata la confessione che Aaron avrebbe riportato … Continue reading Isola dei Famosi, Jeremias esce al televoto, pronto a ...

Isola dei Famosi - Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli : 'Vinci sempre - anche nella tempesta' : Roby Facchinetti difende l'amico e collega Riccardo Fogli dopo l'attacco subito all ' Il naufrago, infatti, è al centro di un caso scoppiato durante il reality. È stato informato di un presunto ...

Isola dei famosi - lo schifo su Riccardo Fogli : le parole struggenti dell'amico Dodi Battaglia : "Caro Riccardo, so che non leggerai queste mie parole, ma mi sorgono spontanee dal cuore". A scriverle è Dodi Battaglia, amico di Riccardo Fogli e suo compagno dei Pooh. Gli scrive dopo l'orrendo siparietto televisivo all'Isola dei famosi: Fabrizio Corona, in un video messaggio, gli ha detto che è c

Stefano De Martino contro l'Isola dei Famosi : 'Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio' : 'Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio', a intervenire sull' Isola dei Famosi , programma seguito in diretta da che particolarmente in quest'edizione non sta raccogliendo i risultati d'...