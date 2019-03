cittadellaspezia

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La Spezia - Giocavano a pallone indel Bastione ma quando gli agenti si sono avvicinati un 21enne del gruppetto ha cominciato a insultarli. È finita con una denuncia per oltraggio e violazione ...

cdsnews : #cronaca #laspezia - Inveisce contro la Municipale e scappa in Piazza Beverini, denunciato - francyilaianna : @LSunshine93 @dandelion6786 @xonmyownn Vero!!! In effetti è in una landa desolata???? ma mentre parla al telefono rie… - SpicyIckx : @OfficinaTorino @b_ludvig @pa__rm peccato che vengano bullizzati da figli di gente come voialtri. il brutto inveis… -