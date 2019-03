Insegnante dona 8 000 libri a biblioteca

Donatella Milani : «Ad Ora o Mai Più sono stata lesa come Insegnante e come donna. Rettore mi ha detto che sono una stron*a ma anche una grande» : Vieni da Me Non c’è due senza tre. Donatella Milani ritorna a Vieni da Me per fare un bilancio, insieme alle sue colleghe Jessica Morlacchi e Barbara Cola, dell’esperienza ad Ora o Mai Più, che sabato ha chiuso i battenti con la vittoria di Paolo Vallesi. sono state le sue parole, non propriamente lusinghiere verso il programma e i maestri, a catalizzare l’attenzione. La cantante giustifica, anzitutto, la frase pronunciata ...