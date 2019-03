Infortunio De Rossi | problema al polpaccio e cambio durante Porto-Roma

Diretta Porto-Roma : De Rossi - gol e Infortunio : Stiamo seguendo la partita di Oporto con la nostra Diretta testuale con cronaca, heat map, numeri e statistiche in tempo reale dal Do Dragao. Nel frattempo arrivano dalla Francia novità sul futuro di ...

Infortunio De Rossi - tegola Roma - il centrocampista lascia il campo : Infortunio De Rossi – La Roma è in campo nel ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, i gialloRossi affrontano il Porto, all’intervallo il risultato è fermo sull’1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con Soares, poi grande reazione da parte della Roma, calcio di rigore per un fallo su Perotti, De Rossi non sbaglia e spiazza Casillas. Poco prima della fine del primo tempo tegola per la Roma, ...

Infortunio Manolas e Under, le condizioni dei giallorossi: Infortunio Manolas E Under – I prossimi saranno 10 giorni decisivi per il futuro della stagione della Roma. Tra Lazio e Porto i giallorossi si giocheranno molto e fondamentale sarà per Di Francesco avere i migliori uomini al top della forma. La partita di Frosinone ha lasciato segnali sia positivi che negativi: tra i primi

Infortunio Messi, la Pulce a rischio per il prossimo Clasico?: Infortunio Messi, gli aggiornamenti sulla Pulce – La scena, come molte volte gli capita, se l'è presa lui anche ieri in occasione dell'ultima giornata della Liga spagnola. Leo Messi è stato protagonista indiscusso ieri nel pareggio casalingo del Barcellona contro il Valencia: un 2-2 firmato dal numero 10 argentino che praticamente da solo ha rimontano

MotoGp – Lorenzo - l’arrivo in Honda e l’Infortunio : “io e Marc col muro ai box come con Rossi? No! Vi svelo come mi sono fatto male” : Jorge Lorenzo racconta finalmente come si è infortunato allo scafoide e analizza la sua situazione in Honda E’ un Lorenzo sorridente, quello che si è visto ieri durante la presentazione del team Honda 2019: nonostante il recentissimo infortunio alla scafoide il maiorchino è sereno e soddisfatto per la scelta fatta lo scorso anno di cambiare team e non vede l’ora di recuperare al 100% e tornare in sella alla sua nuova ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi è stato operato a Milano dopo l’Infortunio di Wengen. Rientrerà il prossimo inverno : Oggi Emanuele Buzzi è stato operato presso la clinica La Madonnina di Milano. Il velocista azzurro, infortunatosi al termine della discesa libera di Wengen, è stato operato dai dottori Hebert Schoenhuber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI per una riduzione della frattura del piatto tibiale, c’è stato anche l’interessamento del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Il 24enne ha naturalmente ...

Roma - De Rossi torna in gruppo : era fuori dall'Infortunio dello scorso 28 ottobre : Alla ripresa del campionato una vittoria convincente contro il Torino, adesso la Roma può guardare con più fiducia al prosieguo della stagione. Arrivano buone notizie per il club giallorosso, con ...

Infortunio Gallinari - l’ala dei Clippers potrebbe saltare le prossime gare : Infortunio Gallinari, brutta tegola per coach Doc Rivers che dovrà fare a meno del suo miglior tiratore dall’arco Infortunio Gallinari, il talento azzurro dei Los Angeles Clippers, ha giocato solo 8 minuti nella gara della notte NBA contro gli Warriors. Il motivo è legato ad un problema alla schiena che ha costretto il Gallo allo stop. Il coach dei Clippers Doc Rivers ha dichiarato nel post gara che Gallinari probabilmente non ...

NBA - Infortunio Danilo Gallinari : la schiena si blocca - salta le prossime due? : Non è stata decisamente la migliore delle serate per Danilo Gallinari. La partita del numero 8 degli L.A. Clippers contro i Golden State Warriors è durata solamente otto minuti, vittima di un dolore ...

Valentino Rossi esilarante e… raccapricciante : “sotto la tuta due gocce di Chanel! Ultimo Infortunio? Sentivo l’osso muoversi sulle viti” : Rivelazioni esilaranti e qualche piccolo segreto: Valentino Rossi protagonista a Deejay Chiama Italia. I racconti del Dottore a pochi mesi dall’esordio stagionale Mattinata di chiacchiere e risate per Valentino Rossi: il Dottore è stato ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia. Un’ora di divertimento, racconti e retroscena col nove volte campione del mondo, che ha esordito citando Ambra Angiolini: “sono come ...

Infortunio De Rossi, il capitano ora in palestra. Operazione scongiurata: Infortunio DE Rossi, IL GIOCATORE PRESTO IN GRUPPO?- "L'Infortunio più grave della carriera", così Daniele De Rossi aveva definito solo poche settimane fa il suo problema al menisco, che lo sta tenendo fuori dai campi da gioco da oltre due mesi. Il numero 16 della Roma sta smaltendo quello che è il suo guaio fisico, tanto