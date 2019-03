Calcio : Inter. Incontro Marotta Icardi - Spalletti pensa a Eintracht : Mauro Icardi resta un caso ma l'Inter prova a risolverlo. E' la stessa società nerazzurra a fare sapere che oggi Marotta ha incontrato Icardi e Nara

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l’Eintracht : “non ho avuto tempo di informarmi dell’accaduto” : Tutta la sincerità di Spalletti sull’Incontro tra Icardi e Marotta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Icardi? Ho sentito dell’Incontro Icardi-Marotta mentre stavo dirigendo l’allenamento. Speranza di rivederlo presto in campo? Questa partita riempie tutti i miei pensieri. Non c’è spazio per pensare ad altro“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, ...

Inter - Icardi potrebbe rientrare contro l’Eintracht : fondamentale l’esito dell’Incontro tra Spalletti e Maurito : Mauro Icardi potrebbe tornare in campo contro l’Eintracht Francoforte giovedì, ma l’Inter prima vuole fare il punto della situazione sul calciatore Il ritorno di Mauro Icardi in campo fa rimanere con il fiato sospeso la dirigenza e i tifosi dell’Inter. Dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, il calciatore nerazzurro potrebbe rientrare in squadra già giovedì in Europa League per il match contro ...

Icardi-Inter - Incontro : il calciatore lascia Appiano : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, in particolar modo a tenere banco è il caso Icardi con l’attaccante out anche per la gara di campionato contro la Sampdoria dopo la decisione del club nerazzurro di consegnare la fascia di capitano al portiere Handanovic. Nelle ultime ore l’attaccante argentino ha lasciato Appiano Gentile poco dopo l’arrivo dell’amministratore delegato Beppe Marotta, è ...

Rapid Vienna-Inter - Spalletti : “Buona prova. Icardi? Vedremo all’Incontro” : Rapid VIENNA INTER 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale di Europa League: “Risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene […] L'articolo Rapid Vienna-Inter, Spalletti: “Buona prova. Icardi? ...

Rinnovo Icardi - primo Incontro Inter-Wanda Nara/ "Passi avanti" : Marotta vuole eliminare clausola rescissoria : Rinnovo contratto Mauro Icardi, primo incontro Inter-Wanda Nara: 'passi avanti', ecco cifre e le richieste. Marotta vuole eliminare la clausola rescissoria

Calciomercato - rinnovo Icardi : passi avanti. Primo Incontro positivo tra Inter e Wanda Nara : Un incontro già avvenuto nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti e in un luogo segreto, sicuramente non in sede. La dirigenza dell 'Inter " Marotta, Ausilio e Gardini " ha incontrato Wanda Nara ,...

