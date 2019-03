Incidente piattaforma Eni al largo di Ancona | recuperato il corpo di Egidio Benedetto

Incidente su piattaforma Eni - recuperato corpo : E' stato recuperato all'alba il corpo dell'operaio morto nell' Incidente che si è verificato ieri mattina presso la piattaforma a gas Barbara F. Eni al largo di Ancona. La salma, poco prima delle 5, è ...

Ancona - Incidente su piattaforma : recuperato il corpo dell’operaio : E’ stato recuperato questa mattina il corpo di Benedetto Egidio, 63 anni, di San Salvo (Chieti), l’operatore disperso in mare a seguito dell’incidente verificatosi ieri mattina sulla piattaforma a gas Barbara F dell’Eni, in acque internazionali, a 60 km dal porto di Ancona. Il corpo, che si è inabissato all’interno della cabina a 70 metri di profondità, è stato recuperato grazie ad una operazione condotta da una ...

Incidente sulla Piattaforma ENI a largo di Ancona : intervento della Guardia Costiera [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Incidente su una piattaforma per l'estrazione del gas al largo di Ancona - 2 feriti : L'accaduto potrebbe sollevare nuove polemiche riguardo alla questione delle trivelle in mare, molto dibattuta in Italia dalla politica. Secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando ...

Incidente su una piattaforma Eni - un morto e due feriti : Una persona è morta e altre due sono gravemente ferite a causa di un Incidente sul lavoro su una piattaforma petrolifera Eni al largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni della Direzione marittima di Ancona c'è stato un cedimento strutturale durante il trasbordo di una bombola di azoto, che ha causato il crollo di una gru in mare. Il gruista risultava inizialmente disperso, nelle ricerche sono stati attivate anche l'Aeronautica militare, ...

Incidente su una piattaforma Eni ad Ancona - un morto e due feriti : Milano, 5 mar., askanews, - Una persona è morta e altre due sono gravemente ferite a causa di un Incidente sul lavoro su una piattaforma petrolifera Eni al largo di Ancona.Secondo le prime ...

Incidente sulla piattaforma ENI : impegnato nei soccorsi un elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare è impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso dell’operatore coinvolto nell’Incidente avvenuto questa mattina sulla piattaforma petrolifera Barbara F dell’ENI, al largo di Ancona. L’elicottero, appartenente all’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo di Cervia, sta operando congiuntamente ad una motovedetta della Capitaneria di Porto di Ancona. L’intervento è stato richiesto ...

Ancona - Incidente su piattaforma Eni : crolla gru - un morto e due feriti : incidente su una piattaforma petrolifera Eni a 60 km dalla costa di Ancona. Una gru ha avuto un cedimento strutturale facendo finire in mare l'operaio e travolgendo altri due...

Ancona - Incidente su piattaforma petrolifera : localizzato il corpo dell'operaio deceduto : E' stato localizzato a circa 70 metri di profondità il corpo dell'operaio caduto questa mattina insieme al mezzo meccanico dalla piattaforma Eni Barbara F. Come si ricorderà, il sinistro è avvenuto durante le operazioni di carico sul "supply vessel". Per cause ancora in corso di accertamento, la gru all'improvviso si è staccata, precipitando in acqua, mentre due operai a bordo dell'imbarcazione sono rimasti feriti e trasportati successivamente ...

Ancona - Incidente piattaforma Eni : un disperso - due feriti gravi : Roma, 5 mar., askanews, - Un disperso e due feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto sulla piattaforma dell'Eni al largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni - come spiega la Direzione ...

Incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona : morto un operaio : Secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura...

Incidente su piattaforma al largo di Ancona - ENI : localizzato operaio disperso - feriti in ospedale : “In relazione all’Incidente che si è verificato questa mattina presso la piattaforma a gas Barbara F, con grande dolore Eni informa che il collega che risultava precedentemente disperso è stato individuato all’interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma“: lo in una nota Eni, che esprime “profondo cordoglio alla famiglia del collega“. Per quanto riguarda i due operatori rimasti ...

Incidente sulla piattaforma Eni al largo di Ancona - un morto e due feriti : Aggiornato alle ore 15,00 del 5 marzo 2018. È stato individuato all'interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma a gas 'Barbara F', il corpo dell'operaio che risultava disperso dopo l'Incidente verificatosi questa mattina al largo di Ancona. Ne dà notizia l'Eni, esprimendo "grande dolore" e "profondo cordoglio alla famiglia del collega". Per quanto riguarda i due operatori rimasti feriti, ...

Incidente su piattaforma petrolifera ad Ancona - un morto e 2 feriti : E' stato localizzato il corpo del dipendente Eni disperso nell'Incidente della piattaforma Eni "Barbara F." 32 miglia al largo di Ancona in acque internazionali. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo ...