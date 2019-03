In 10 anni in Italia sono aumentati i miliardari | da 12 a 43

Giovanni Ferrero - il "signor Nutella" - è il più ricco d'Italia secondo Forbes. Berlusconi fuori dalla top 100 mondiale : La rivista Forbes ha stilato la sua tradizionale classifica degli uomini più ricchi del mondo. In Italia si riconferma al primo posto Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell'omonima azienda dolciaria che distribuisce in tutto il mondo la famosissima Nutella.Il patrimonio dell'imprenditore piemontese si attesta attorno ai 22,4 miliardi di dollari: una cifra che lo rende primo in Italia e 39esimo posto nella classifica "World's ...

Energia - allarme per l’Italia : “sistema elettrico sotto stress - tra 10 anni rischiamo di rimanere al buio” : C’è il rischio che nel 2030 l’Energia non sarà più sufficiente. È quanto emerge da uno studio di Accenture presentato durante il workshop annuale sulle utility a Milano. “Il rischio è che si creino dei picchi di domanda che in alcune ora potrà essere significativamente superiore alla capacità installata, con un gap da 6 fino a 16 GW“, ha spiegato Pierfederico Pelotti, responsabile utilities di Accenture in Italia. Tra le ...

La gaffe di Lorella Cuccarini : ''In Italia non si votava da 10 anni' : "Non votavamo veramente per le politiche da quanto? Da 10 anni?". L'affermazione di Lorella Cuccarini durante la trasmissione 'Otto e mezzo' condotta da Lilli Gruber su La7 genera perplessità e ...

Alla scoperta di Jannik Sinner - il nuovo prodigio del tennis italiano : Alla scoperta di Jannik Sinner, il nuovo prodigio del tennis italiano. Di baby prodigi non arrivati ai massimi livelli ne abbiamo visti tanti in tutti gli sport, ma se il classe 2001 di San Candido non ce la facesse sarebbe un vero e proprio spreco. Jannik Sinner è l’astro nascente del tennis italiano e quello che ha fatto nelle ultime due settimane ha dell’incredibile. Se andiamo a vedere delle statistiche, solo chi poi è ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Werner compie 75 anni e scompare nel nulla! : Sono passati gli anni, ma il cuore pulsante del Fürstenhof è sempre lui. Stiamo parlando di Werner Saalfeld (Dirk Galuba), marito di Charlotte (Mona Seefried) e storico direttore dell’hotel a cinque stelle… nonché padre di innumerevoli protagonisti di Tempesta d’amore! Ebbene, per l’albergatore è in arrivo un traguardo davvero importante destinato a lasciare il segno… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Sturm der Liebe presto in ...

Tanti auguri Bebe Vio. Compie 22 anni la campionessa più cool d'Italia : ...: amica di celebrità dello spettacolo, di campioni di altre discipline sportive e di una stilista, Maria Grazia Chiuri, che l'ha scelta come testimonial di Dior e che l'ha introdotta nel mondo della ...

LIVE Ragusa-Sesto San Giovanni - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : siciliane avanti 22-14 dopo il primo quarto - Hamby strepitosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ragusa-Sesto San Giovanni, atto conclusivo delle Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket femminile! La tre giorni di San Martino di Lupari sta regalando grande spettacolo e continue sorprese al fedele pubblico di tifosi ed appassionati. La Finale che assegnerà il primo trofeo della stagione vedrà l’una di fronte all’altra due formazioni capaci di sconfiggere nella giornata di ieri ...

Morto Tullio Gregory : addio al filosofo e storico della filosofia italiana - aveva 90 anni : addio a Tullio Gregory: è Morto a 90 anni il filososo e storico della filosofia italiana, famoso anche per aver collaborato per anni con l'Istituto dell'Enciclopedia italiana, contribuendo tra l'altro alla pubblicazione del Dizionario Enciclopedico Italiano. E' famoso tra gli studenti del liceo per aver firmato uno dei manuali di filosofia più usati, il cosiddetto "Adorno, Gregory, Verna".Continua a leggere